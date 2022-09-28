https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820028445.html

Кредитные каникулы планируют предоставить мобилизованным и участникам СВО

Кредитные каникулы планируют предоставить мобилизованным и участникам СВО - РИА Новости, 28.09.2022

Кредитные каникулы планируют предоставить мобилизованным и участникам СВО

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:30

2022-09-28T12:30

2022-09-28T12:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

госдума рф

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, а также проходящих военную службу по контракту в воинских формированиях и органах, службу в Росгвардии, принимающих участие в СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республики и Украины, а также членов семей таких лиц.Законопроект предоставляет заемщикам, которые призваны на военную службу по мобилизации, проходят ее по контракту и участвуют в СВО, право приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до их мобилизации, подписания контракта, до дня участия в СВО. Аналогичное право распространяется и на членов их семей, которые заключили договор до мобилизации, подписания контракта или дня участия в СВО соответствующих лиц.Все такие заемщики будут вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 30 дней. Этот льготный период продлевается в случае нахождения военнослужащего в медучреждениях в связи с получением ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе СВО.Требование о приостановлении обязательств направляется способом, предусмотренным договором для взаимодействия заемщика и кредитора, а если он не был предусмотрен, то с использованием средств подвижной радиотелефонной связи, а также по абонентскому номеру такой связи, информация о котором предоставлена кредитором заемщику. При этом военнослужащий вправе приложить документы, подтверждающие его участие в СВО, а кредитор запросить подтверждающую информацию в Минобороны, Росгвардии, СВР, ФСБ и др. А член семьи военнослужащего помимо документов, подтверждающих его участие в СВО, вправе приложить документы, подтверждающие его родство.Заемщик вправе определить дату начала льготного периода, которая не может быть установлена ранее 21 сентября 2022 года, а если в своем требовании не определил ее, то датой начала льготного периода будет считаться дата направления требования заемщика кредитору.Обязательства по кредитам и займам мобилизованных граждан, военнослужащих-контрактников, которые погибли, умерли в результате ранения или получили первую группы инвалидности в ходе СВО, будут прекращены. В этом случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей таких лиц. При этом предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут. Законопроект также предполагает обмен информацией между Минобороны, Федеральной налоговой службой и Банком России.Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820008121.html

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф, частичная мобилизация в россии, общество, россия