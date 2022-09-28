https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820025630.html

Уволившиеся недавно контрактники подлежат призыву в приоритетном порядке

Уволившиеся недавно контрактники подлежат призыву в приоритетном порядке - РИА Новости, 28.09.2022

Уволившиеся недавно контрактники подлежат призыву в приоритетном порядке

Граждане РФ, которые недавно уволились со службы по контракту, подлежат мобилизации в приоритетном порядке, сообщает в среду запущенный правительством портал... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:22

2022-09-28T12:22

2022-09-28T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Граждане РФ, которые недавно уволились со службы по контракту, подлежат мобилизации в приоритетном порядке, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Да, могут, в приоритетном порядке", - ответили на портале на вопрос, могут ли мобилизовать тех, кто недавно уволился в запас после службы по контракту.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, россия, частичная мобилизация в россии