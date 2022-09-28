https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820018608.html

Гладков помог белгородским призывникам заключить браки в другом регионе

Гладков помог белгородским призывникам заключить браки в другом регионе - РИА Новости, 28.09.2022

Гладков помог белгородским призывникам заключить браки в другом регионе

Семеро военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Белгородской области, после обращения с просьбой о помощи в регистрации брака к губернатору... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:59

2022-09-28T11:59

2022-09-28T20:47

общество

вячеслав гладков

белгородская область

воронежская область

белгород

частичная мобилизация в россии

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820189195_0:166:2592:1624_1920x0_80_0_0_d7128572bdc9e0565300e0f0a4d7218a.jpg

БЕЛГОРОД, 28 сен – РИА Новости. Семеро военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Белгородской области, после обращения с просьбой о помощи в регистрации брака к губернатору Вячеславу Гладкову заключили семейные союзы в отделе ЗАГС Воронежской области, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области."Молодые люди были призваны на службу в рамках частичной мобилизации и не успели зарегистрировать отношения со своими невестами. Исправить ситуацию и организовать бракосочетания удалось благодаря договорённостям между властями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.Торжества прошли в территориальном отделе ЗАГС Богучарского района Воронежской области. В числе тех, кто сочетался узами брака, – три пары из Корочанского района, по одной – из города Белгорода, Грайворонского, Новооскольского и Шебекинского городских округов.Отмечается, что невестам добраться к месту бракосочетания в соседний регион помогли сотрудники ЗАГСа, военнослужащим по случаю торжества дали увольнительные. Все семь пар получили подарки от главы Белгородской области.Он поблагодарил губернатора Белгородской области за внимание к проблемам резервистов, денежный подарок и заботу. "Праздник стал возможен исключительно благодаря визиту в минувшее воскресенье к мобилизованным белгородцам Вячеслава Владимировича Гладкова. Наш губернатор в короткий срок отреагировал на просьбы парней", - добавил молодожен.В то же время ЗАГСы Белгородской области продолжают принимать заявления на регистрацию брака от жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Оформляют отношения в тот же день. С момента начала мобилизации браки таким образом заключили 426 семей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220926/brak-1819544196.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/brak-1819899966.html

белгородская область

воронежская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав гладков, белгородская область, воронежская область, белгород, частичная мобилизация в россии