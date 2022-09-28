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Гладков помог белгородским призывникам заключить браки в другом регионе - РИА Новости, 28.09.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820018608.html
Гладков помог белгородским призывникам заключить браки в другом регионе
Гладков помог белгородским призывникам заключить браки в другом регионе - РИА Новости, 28.09.2022
Гладков помог белгородским призывникам заключить браки в другом регионе
Семеро военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Белгородской области, после обращения с просьбой о помощи в регистрации брака к губернатору... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:59
2022-09-28T20:47
общество
вячеслав гладков
белгородская область
воронежская область
белгород
частичная мобилизация в россии
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 28 сен – РИА Новости. Семеро военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Белгородской области, после обращения с просьбой о помощи в регистрации брака к губернатору Вячеславу Гладкову заключили семейные союзы в отделе ЗАГС Воронежской области, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области."Молодые люди были призваны на службу в рамках частичной мобилизации и не успели зарегистрировать отношения со своими невестами. Исправить ситуацию и организовать бракосочетания удалось благодаря договорённостям между властями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.Торжества прошли в территориальном отделе ЗАГС Богучарского района Воронежской области. В числе тех, кто сочетался узами брака, – три пары из Корочанского района, по одной – из города Белгорода, Грайворонского, Новооскольского и Шебекинского городских округов.Отмечается, что невестам добраться к месту бракосочетания в соседний регион помогли сотрудники ЗАГСа, военнослужащим по случаю торжества дали увольнительные. Все семь пар получили подарки от главы Белгородской области.Он поблагодарил губернатора Белгородской области за внимание к проблемам резервистов, денежный подарок и заботу. "Праздник стал возможен исключительно благодаря визиту в минувшее воскресенье к мобилизованным белгородцам Вячеслава Владимировича Гладкова. Наш губернатор в короткий срок отреагировал на просьбы парней", - добавил молодожен.В то же время ЗАГСы Белгородской области продолжают принимать заявления на регистрацию брака от жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Оформляют отношения в тот же день. С момента начала мобилизации браки таким образом заключили 426 семей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220926/brak-1819544196.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, воронежская область, белгород, частичная мобилизация в россии
Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Воронежская область, Белгород, Частичная мобилизация в России, Белгородская область
11:59 28.09.2022 (обновлено: 20:47 28.09.2022)
 
Гладков помог белгородским призывникам заключить браки в другом регионе

Губернатор Гладков помог семерым белгородским призывникам заключить браки в другом регионе

© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областиРегистрация брака военнослужащего
Регистрация брака военнослужащего
© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской области
Регистрация брака военнослужащего
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 сен – РИА Новости. Семеро военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Белгородской области, после обращения с просьбой о помощи в регистрации брака к губернатору Вячеславу Гладкову заключили семейные союзы в отделе ЗАГС Воронежской области, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.
"Молодые люди были призваны на службу в рамках частичной мобилизации и не успели зарегистрировать отношения со своими невестами. Исправить ситуацию и организовать бракосочетания удалось благодаря договорённостям между властями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
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В Ростовской области три пары заключили браки в пункте сбора
Торжества прошли в территориальном отделе ЗАГС Богучарского района Воронежской области. В числе тех, кто сочетался узами брака, – три пары из Корочанского района, по одной – из города Белгорода, Грайворонского, Новооскольского и Шебекинского городских округов.
"Конечно, мы понимаем, насколько это важно для новобрачных сейчас. Желаем всем парам, вступившим в брак, здоровья, любви, благополучия и скорейшего возвращения домой наших защитников Родины", – отметила начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что невестам добраться к месту бракосочетания в соседний регион помогли сотрудники ЗАГСа, военнослужащим по случаю торжества дали увольнительные. Все семь пар получили подарки от главы Белгородской области.
"Мы всегда мечтали узаконить наши отношения в необычном месте, но победили необычные обстоятельства. Такова жизнь! Её бесконечное противоречие дарит нам радость и силу, любовь и чувство долга, преодоление и надежду", - написал житель Белгорода Юрий Гусаков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он поблагодарил губернатора Белгородской области за внимание к проблемам резервистов, денежный подарок и заботу. "Праздник стал возможен исключительно благодаря визиту в минувшее воскресенье к мобилизованным белгородцам Вячеслава Владимировича Гладкова. Наш губернатор в короткий срок отреагировал на просьбы парней", - добавил молодожен.
В то же время ЗАГСы Белгородской области продолжают принимать заявления на регистрацию брака от жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Оформляют отношения в тот же день. С момента начала мобилизации браки таким образом заключили 426 семей.
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Белгородская областьОбществоВячеслав ГладковБелгородская областьВоронежская областьБелгородЧастичная мобилизация в России
 
 
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