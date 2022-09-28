https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820014573.html

Белгородские ЗАГСы регистрируют мобилизованных по ускоренной процедуре

Белгородские ЗАГСы регистрируют мобилизованных по ускоренной процедуре - РИА Новости, 28.09.2022

Белгородские ЗАГСы регистрируют мобилизованных по ускоренной процедуре

ЗАГСы Белгородской области регистрируют браки призванных в рамках частичной мобилизации в день подачи заявления, за неделю проведено уже 426 торжеств, сообщила... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:46

2022-09-28T11:46

2022-09-28T12:15

вячеслав гладков

белгородская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

общество

частичная мобилизация в россии

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 28 сен – РИА Новости. ЗАГСы Белгородской области регистрируют браки призванных в рамках частичной мобилизации в день подачи заявления, за неделю проведено уже 426 торжеств, сообщила пресс-служба правительства региона.По закону, брак может быть оформлен не раньше, чем через месяц после подачи заявления. В исключительных случаях расписывают за один день. Но для этого должны быть особые обстоятельства: беременность невесты, рождение у пары совместного ребёнка, установление отцовства."Теперь правом ускоренной процедуры могут воспользоваться и белгородцы, которые попадают под частичную мобилизацию", - говорится в сообщении."Браки мы регистрируем в день подачи заявления. Для этого нужно предъявить повестку из военкомата, в которой указано, что человек призван на военную службу по мобилизации, или заявление с просьбой о регистрации брака в связи с участием в СВО", – рассказала начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко, слова которой приводятся в сообщении.Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, за два дня с момента объявления частичной мобилизации, в Белгородской области зарегистрировали на 258 браков больше, чем обычно. За неделю 426 пар военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, узаконили отношения перед отправлением на службу.Регистрируют в ЗАГСах и отношения жителей Белгородской области и граждан ЛНР и ДНР. Одно из таких торжеств состоялось в минувшую субботу. Житель села Журавлёвка взял в жёны гражданку РФ из Донецкой республики. Кроме того, свадьбы военнослужащих проводят и в приграничных районах, на этой неделе брак был зарегистрирован в Валуйском округе.

https://ria.ru/20220928/brak-1819963199.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/brak-1819899966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав гладков, белгородская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество, частичная мобилизация в россии