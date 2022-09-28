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Белгородские ЗАГСы регистрируют мобилизованных по ускоренной процедуре - РИА Новости, 28.09.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820014573.html
Белгородские ЗАГСы регистрируют мобилизованных по ускоренной процедуре
Белгородские ЗАГСы регистрируют мобилизованных по ускоренной процедуре - РИА Новости, 28.09.2022
Белгородские ЗАГСы регистрируют мобилизованных по ускоренной процедуре
ЗАГСы Белгородской области регистрируют браки призванных в рамках частичной мобилизации в день подачи заявления, за неделю проведено уже 426 торжеств, сообщила... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:46
2022-09-28T12:15
вячеслав гладков
белгородская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
общество
частичная мобилизация в россии
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 28 сен – РИА Новости. ЗАГСы Белгородской области регистрируют браки призванных в рамках частичной мобилизации в день подачи заявления, за неделю проведено уже 426 торжеств, сообщила пресс-служба правительства региона.По закону, брак может быть оформлен не раньше, чем через месяц после подачи заявления. В исключительных случаях расписывают за один день. Но для этого должны быть особые обстоятельства: беременность невесты, рождение у пары совместного ребёнка, установление отцовства."Теперь правом ускоренной процедуры могут воспользоваться и белгородцы, которые попадают под частичную мобилизацию", - говорится в сообщении."Браки мы регистрируем в день подачи заявления. Для этого нужно предъявить повестку из военкомата, в которой указано, что человек призван на военную службу по мобилизации, или заявление с просьбой о регистрации брака в связи с участием в СВО", – рассказала начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко, слова которой приводятся в сообщении.Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, за два дня с момента объявления частичной мобилизации, в Белгородской области зарегистрировали на 258 браков больше, чем обычно. За неделю 426 пар военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, узаконили отношения перед отправлением на службу.Регистрируют в ЗАГСах и отношения жителей Белгородской области и граждан ЛНР и ДНР. Одно из таких торжеств состоялось в минувшую субботу. Житель села Журавлёвка взял в жёны гражданку РФ из Донецкой республики. Кроме того, свадьбы военнослужащих проводят и в приграничных районах, на этой неделе брак был зарегистрирован в Валуйском округе.
https://ria.ru/20220928/brak-1819963199.html
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вячеслав гладков, белгородская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество, частичная мобилизация в россии
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Общество, Частичная мобилизация в России, Белгородская область
11:46 28.09.2022 (обновлено: 12:15 28.09.2022)
 
Белгородские ЗАГСы регистрируют мобилизованных по ускоренной процедуре

ЗАГСы Белгородской области регистрируют браки мобилизованных в день подачи заявления

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мужчины, призванные на военную службу. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 сен – РИА Новости. ЗАГСы Белгородской области регистрируют браки призванных в рамках частичной мобилизации в день подачи заявления, за неделю проведено уже 426 торжеств, сообщила пресс-служба правительства региона.
По закону, брак может быть оформлен не раньше, чем через месяц после подачи заявления. В исключительных случаях расписывают за один день. Но для этого должны быть особые обстоятельства: беременность невесты, рождение у пары совместного ребёнка, установление отцовства.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
06:20
В Минюст направили просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации
"Теперь правом ускоренной процедуры могут воспользоваться и белгородцы, которые попадают под частичную мобилизацию", - говорится в сообщении.
"Браки мы регистрируем в день подачи заявления. Для этого нужно предъявить повестку из военкомата, в которой указано, что человек призван на военную службу по мобилизации, или заявление с просьбой о регистрации брака в связи с участием в СВО", – рассказала начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко, слова которой приводятся в сообщении.
Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, за два дня с момента объявления частичной мобилизации, в Белгородской области зарегистрировали на 258 браков больше, чем обычно. За неделю 426 пар военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, узаконили отношения перед отправлением на службу.
Регистрируют в ЗАГСах и отношения жителей Белгородской области и граждан ЛНР и ДНР. Одно из таких торжеств состоялось в минувшую субботу. Житель села Журавлёвка взял в жёны гражданку РФ из Донецкой республики. Кроме того, свадьбы военнослужащих проводят и в приграничных районах, на этой неделе брак был зарегистрирован в Валуйском округе.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 18:54В России
Мобилизованные под Москвой могут заключить брак в день подачи заявления
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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