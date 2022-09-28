11:46 28.09.2022 (обновлено: 12:15 28.09.2022)
Белгородские ЗАГСы регистрируют мобилизованных по ускоренной процедуре
ЗАГСы Белгородской области регистрируют браки мобилизованных в день подачи заявления
Мужчины, призванные на военную службу. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 сен – РИА Новости. ЗАГСы Белгородской области регистрируют браки призванных в рамках частичной мобилизации в день подачи заявления, за неделю проведено уже 426 торжеств, сообщила пресс-служба правительства региона.
По закону, брак может быть оформлен не раньше, чем через месяц после подачи заявления. В исключительных случаях расписывают за один день. Но для этого должны быть особые обстоятельства: беременность невесты, рождение у пары совместного ребёнка, установление отцовства.
"Теперь правом ускоренной процедуры могут воспользоваться и белгородцы, которые попадают под частичную мобилизацию", - говорится в сообщении.
"Браки мы регистрируем в день подачи заявления. Для этого нужно предъявить повестку из военкомата, в которой указано, что человек призван на военную службу по мобилизации, или заявление с просьбой о регистрации брака в связи с участием в СВО", – рассказала начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко, слова которой приводятся в сообщении.
Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, за два дня с момента объявления частичной мобилизации, в Белгородской области зарегистрировали на 258 браков больше, чем обычно. За неделю 426 пар военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, узаконили отношения перед отправлением на службу.
Регистрируют в ЗАГСах и отношения жителей Белгородской области и граждан ЛНР и ДНР. Одно из таких торжеств состоялось в минувшую субботу. Житель села Журавлёвка взял в жёны гражданку РФ из Донецкой республики. Кроме того, свадьбы военнослужащих проводят и в приграничных районах, на этой неделе брак был зарегистрирован в Валуйском округе.