https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820002230.html
В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты
В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты - РИА Новости, 28.09.2022
В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты
Мобилизованным из Ростовской области единоразово будет выплачено по 150 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:14
2022-09-28T11:14
2022-09-28T11:14
василий голубев
сергей шойгу
ростовская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Мобилизованным из Ростовской области единоразово будет выплачено по 150 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев."Всем призванным из Ростовской области в связи с частичной мобилизацией полагается единовременная выплата из областной казны - по 150 тысяч рублей. Соответствующее решение принял накануне", - написал он в Telegram, уточнив, что выплаты начнутся в ближайшие дни.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820000945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты
Власти Ростовской области выплатят призванным по частичной мобилизации по 150 тысяч рублей