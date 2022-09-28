https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820002230.html

В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты

В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты - РИА Новости, 28.09.2022

В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты

Мобилизованным из Ростовской области единоразово будет выплачено по 150 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:14

2022-09-28T11:14

2022-09-28T11:14

василий голубев

сергей шойгу

ростовская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Мобилизованным из Ростовской области единоразово будет выплачено по 150 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев."Всем призванным из Ростовской области в связи с частичной мобилизацией полагается единовременная выплата из областной казны - по 150 тысяч рублей. Соответствующее решение принял накануне", - написал он в Telegram, уточнив, что выплаты начнутся в ближайшие дни.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820000945.html

ростовская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий голубев, сергей шойгу, ростовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество