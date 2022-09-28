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В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты - РИА Новости, 28.09.2022
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В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты
В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты - РИА Новости, 28.09.2022
В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты
Мобилизованным из Ростовской области единоразово будет выплачено по 150 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:14
2022-09-28T11:14
василий голубев
сергей шойгу
ростовская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Мобилизованным из Ростовской области единоразово будет выплачено по 150 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев."Всем призванным из Ростовской области в связи с частичной мобилизацией полагается единовременная выплата из областной казны - по 150 тысяч рублей. Соответствующее решение принял накануне", - написал он в Telegram, уточнив, что выплаты начнутся в ближайшие дни.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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ростовская область
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василий голубев, сергей шойгу, ростовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество
Василий Голубев, Сергей Шойгу, Ростовская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество
11:14 28.09.2022
 
В Ростовской области мобилизованные получат дополнительные выплаты

Власти Ростовской области выплатят призванным по частичной мобилизации по 150 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Мобилизованным из Ростовской области единоразово будет выплачено по 150 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Всем призванным из Ростовской области в связи с частичной мобилизацией полагается единовременная выплата из областной казны - по 150 тысяч рублей. Соответствующее решение принял накануне", - написал он в Telegram, уточнив, что выплаты начнутся в ближайшие дни.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на призывном пункте сбора в городе Батайске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Василий ГолубевСергей ШойгуРостовская областьРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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