https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820001380.html
Мобилизованный по ошибке многодетный житель Тюмени вернется домой
Мобилизованный по ошибке многодетный житель Тюмени вернется домой - РИА Новости, 28.09.2022
Мобилизованный по ошибке многодетный житель Тюмени вернется домой
Отец четверых несовершеннолетних детей, по ошибке мобилизованный в Тюменской области, вернется к своей семье, сообщает информационный центра правительства... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:11
2022-09-28T11:11
2022-09-28T11:11
александр моор
тюмень
тюменская область
частичная мобилизация в россии
общество
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ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Отец четверых несовершеннолетних детей, по ошибке мобилизованный в Тюменской области, вернется к своей семье, сообщает информационный центра правительства региона.Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в работе военкоматов есть недоработки, из-за которых под частичную мобилизацию попали граждане, не подходящие под указанные критерии."Граждане, по ошибке получившие повестку, возвращаются домой. Один из них — Евгений, многодетный отец. Он воспитывает четверых детей 16, 13, 8 лет, полуторагодовалого малыша", - сообщает информационный центр.Мужчина в видеокомментарии рассказал, что ему вечером привезли повестку, посмотрели, что многодетный и вроде не годен, но утром позвонили, он явился в военкомат - и его сразу забрали. "Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться", — пояснил Евгений.Отмечается, что под руководством губернатора совместно с сотрудниками военкоматов, муниципальных образований в регионе проводится работа по исправлению ситуации. Моор сообщал, что изменен алгоритм взаимодействия, усилены призывные комиссии сотрудниками администраций, тщательно проверяются все документы.
https://ria.ru/20220927/voenkomy-1819755091.html
https://ria.ru/20220925/oshibki-1819339350.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюмень, тюменская область, частичная мобилизация в россии, общество
Александр Моор, Тюмень, Тюменская область, Частичная мобилизация в России, Общество
Мобилизованный по ошибке многодетный житель Тюмени вернется домой
Отец четверых детей, мобилизованный по ошибке в Тюменской области, вернется к семье
ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Отец четверых несовершеннолетних детей, по ошибке мобилизованный в Тюменской области, вернется к своей семье, сообщает информационный центра правительства региона.
Ранее губернатор Александр Моор
заявил, что в работе военкоматов есть недоработки, из-за которых под частичную мобилизацию попали граждане, не подходящие под указанные критерии.
"Граждане, по ошибке получившие повестку, возвращаются домой. Один из них — Евгений, многодетный отец. Он воспитывает четверых детей 16, 13, 8 лет, полуторагодовалого малыша", - сообщает информационный центр.
Мужчина в видеокомментарии рассказал, что ему вечером привезли повестку, посмотрели, что многодетный и вроде не годен, но утром позвонили, он явился в военкомат - и его сразу забрали. "Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться", — пояснил Евгений.
Отмечается, что под руководством губернатора совместно с сотрудниками военкоматов, муниципальных образований в регионе проводится работа по исправлению ситуации. Моор сообщал, что изменен алгоритм взаимодействия, усилены призывные комиссии сотрудниками администраций, тщательно проверяются все документы.