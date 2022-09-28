https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820001380.html

Мобилизованный по ошибке многодетный житель Тюмени вернется домой

Мобилизованный по ошибке многодетный житель Тюмени вернется домой - РИА Новости, 28.09.2022

Мобилизованный по ошибке многодетный житель Тюмени вернется домой

Отец четверых несовершеннолетних детей, по ошибке мобилизованный в Тюменской области, вернется к своей семье, сообщает информационный центра правительства... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:11

2022-09-28T11:11

2022-09-28T11:11

александр моор

тюмень

тюменская область

частичная мобилизация в россии

общество

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ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Отец четверых несовершеннолетних детей, по ошибке мобилизованный в Тюменской области, вернется к своей семье, сообщает информационный центра правительства региона.Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в работе военкоматов есть недоработки, из-за которых под частичную мобилизацию попали граждане, не подходящие под указанные критерии."Граждане, по ошибке получившие повестку, возвращаются домой. Один из них — Евгений, многодетный отец. Он воспитывает четверых детей 16, 13, 8 лет, полуторагодовалого малыша", - сообщает информационный центр.Мужчина в видеокомментарии рассказал, что ему вечером привезли повестку, посмотрели, что многодетный и вроде не годен, но утром позвонили, он явился в военкомат - и его сразу забрали. "Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться", — пояснил Евгений.Отмечается, что под руководством губернатора совместно с сотрудниками военкоматов, муниципальных образований в регионе проводится работа по исправлению ситуации. Моор сообщал, что изменен алгоритм взаимодействия, усилены призывные комиссии сотрудниками администраций, тщательно проверяются все документы.

https://ria.ru/20220927/voenkomy-1819755091.html

https://ria.ru/20220925/oshibki-1819339350.html

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр моор, тюмень, тюменская область, частичная мобилизация в россии, общество