https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1819972449.html

Белгородская область доукомплектует мобилизованных

Белгородская область доукомплектует мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

Белгородская область доукомплектует мобилизованных

Белгородская область примет повышенные обязательства по укомплектованию призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:45

2022-09-28T08:45

2022-09-28T08:45

безопасность

вячеслав гладков

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

белгородская область

частичная мобилизация в россии

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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Белгородская область примет повышенные обязательства по укомплектованию призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Посмотрел, наши военнослужащие укомплектованы полностью: одежда, обувь. Но, конечно, вижу, что другие регионы принимают на себя обязательства по повышенному вниманию к комплектации военнослужащих. Принимают решения и доукомплектовывают их сами. Мне кажется, это более правильный подход, поэтому работаем над этим, и надеюсь, что в ближайшее время сможем понять и выстроить эту систему", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Но, по его словам, это невозможно сделать за нескольких недель ввиду солидного фронта работы, большого объёма заказов, а также определения источников финансирования.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1819971640.html

https://ria.ru/20220923/khakasiya-1818830135.html

украина

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вячеслав гладков, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, белгородская область, частичная мобилизация в россии