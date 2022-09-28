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Белгородская область доукомплектует мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
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Белгородская область доукомплектует мобилизованных
Белгородская область доукомплектует мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Белгородская область доукомплектует мобилизованных
Белгородская область примет повышенные обязательства по укомплектованию призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:45
2022-09-28T08:45
безопасность
вячеслав гладков
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
белгородская область
частичная мобилизация в россии
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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Белгородская область примет повышенные обязательства по укомплектованию призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Посмотрел, наши военнослужащие укомплектованы полностью: одежда, обувь. Но, конечно, вижу, что другие регионы принимают на себя обязательства по повышенному вниманию к комплектации военнослужащих. Принимают решения и доукомплектовывают их сами. Мне кажется, это более правильный подход, поэтому работаем над этим, и надеюсь, что в ближайшее время сможем понять и выстроить эту систему", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Но, по его словам, это невозможно сделать за нескольких недель ввиду солидного фронта работы, большого объёма заказов, а также определения источников финансирования.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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безопасность, вячеслав гладков, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, белгородская область, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Белгородская область, Частичная мобилизация в России
08:45 28.09.2022
 
Белгородская область доукомплектует мобилизованных

Белгородская область примет повышенные обязательства по укомплектованию мобилизованных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на торжественной церемонии отправки для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на торжественной церемонии отправки для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на торжественной церемонии отправки для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Белгородская область примет повышенные обязательства по укомплектованию призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Посмотрел, наши военнослужащие укомплектованы полностью: одежда, обувь. Но, конечно, вижу, что другие регионы принимают на себя обязательства по повышенному вниманию к комплектации военнослужащих. Принимают решения и доукомплектовывают их сами. Мне кажется, это более правильный подход, поэтому работаем над этим, и надеюсь, что в ближайшее время сможем понять и выстроить эту систему", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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БезопасностьВячеслав ГладковВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияБелгородская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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