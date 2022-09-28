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Мезенцев: Совмин СГ подведет итоги работы над 28 союзными программами - РИА Новости, 28.09.2022
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Мезенцев: Совмин СГ подведет итоги работы над 28 союзными программами
Мезенцев: Совмин СГ подведет итоги работы над 28 союзными программами - РИА Новости, 28.09.2022
Мезенцев: Совмин СГ подведет итоги работы над 28 союзными программами
Ближайшее заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии подведет итоги работы над 28 союзными программами до конца года, заявил... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:48
2022-09-28T15:48
союзное государство
дмитрий мезенцев
белоруссия
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ближайшее заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии подведет итоги работы над 28 союзными программами до конца года, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Мы в соответствии с компетенцией постоянного комитета формируем проект повестки и заседания совета министров, и заседания высшего государственного совета. Мы полагаем, что заседание совета министров подведет итоги работы над 28 союзными программами до конца текущего года", - рассказал он журналистам по итогам российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в МИА "Россия сегодня"."Также будем обращаться к главам государств определить время заседания высшего государственного совета в том формате, который будет комфортен и обоснован на текущий момент", - добавил Мезенцев.Ранее госсекретарь заявил, что двадцать восемь интеграционных программ союзного государства реализуются успешно, спорные моменты, в том числе по нефти и газу, оставлены в прошлом.
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дмитрий мезенцев, белоруссия, россия
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Белоруссия, Россия
15:48 28.09.2022
 

Мезенцев: Совмин СГ подведет итоги работы над 28 союзными программами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии "Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи" на ПМЭФ-2022
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии "Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи" на ПМЭФ-2022
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ближайшее заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии подведет итоги работы над 28 союзными программами до конца года, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы в соответствии с компетенцией постоянного комитета формируем проект повестки и заседания совета министров, и заседания высшего государственного совета. Мы полагаем, что заседание совета министров подведет итоги работы над 28 союзными программами до конца текущего года", - рассказал он журналистам по итогам российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в МИА "Россия сегодня".
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
15:39Союзное государство
Мезенцев: реализовано 8 программ союзного государства в космической сфере
"Также будем обращаться к главам государств определить время заседания высшего государственного совета в том формате, который будет комфортен и обоснован на текущий момент", - добавил Мезенцев.
Ранее госсекретарь заявил, что двадцать восемь интеграционных программ союзного государства реализуются успешно, спорные моменты, в том числе по нефти и газу, оставлены в прошлом.
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевБелоруссияРоссия
 
 
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