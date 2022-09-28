https://ria.ru/20220928/mezentsev-1820096593.html

Мезенцев: Совмин СГ подведет итоги работы над 28 союзными программами

Мезенцев: Совмин СГ подведет итоги работы над 28 союзными программами - РИА Новости, 28.09.2022

Мезенцев: Совмин СГ подведет итоги работы над 28 союзными программами

Ближайшее заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии подведет итоги работы над 28 союзными программами до конца года, заявил... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:48

2022-09-28T15:48

2022-09-28T15:48

союзное государство

дмитрий мезенцев

белоруссия

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ближайшее заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии подведет итоги работы над 28 союзными программами до конца года, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Мы в соответствии с компетенцией постоянного комитета формируем проект повестки и заседания совета министров, и заседания высшего государственного совета. Мы полагаем, что заседание совета министров подведет итоги работы над 28 союзными программами до конца текущего года", - рассказал он журналистам по итогам российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в МИА "Россия сегодня"."Также будем обращаться к главам государств определить время заседания высшего государственного совета в том формате, который будет комфортен и обоснован на текущий момент", - добавил Мезенцев.Ранее госсекретарь заявил, что двадцать восемь интеграционных программ союзного государства реализуются успешно, спорные моменты, в том числе по нефти и газу, оставлены в прошлом.

https://ria.ru/20220928/mezentsev-1820093706.html

белоруссия

россия

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Артем Смирнов

дмитрий мезенцев, белоруссия, россия