https://ria.ru/20220928/melitopol-1820155736.html
В Мелитополе прогремели восемь взрывов
В Мелитополе прогремели восемь взрывов - РИА Новости, 28.09.2022
В Мелитополе прогремели восемь взрывов
Восемь взрывов были слышны в Мелитополе и его пригороде, подробности уточняются, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:09
2022-09-28T18:09
2022-09-28T18:15
специальная военная операция на украине
мелитополь
владимир рогов
в мире
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Восемь взрывов были слышны в Мелитополе и его пригороде, подробности уточняются, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов."В Мелитополе громко! В городе и ближайшем пригороде были слышны 8 громких взрывов в южном направлении. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220925/kakhovka-1819397254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, владимир рогов, в мире, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Владимир Рогов, В мире, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:09 28.09.2022 (обновлено: 18:15 28.09.2022)
В Мелитополе прогремели восемь взрывов
В Мелитополе и его пригороде прогремели восемь взрывов, подробности уточняются