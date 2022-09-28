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В Мелитополе прогремели восемь взрывов - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/melitopol-1820155736.html
В Мелитополе прогремели восемь взрывов
В Мелитополе прогремели восемь взрывов - РИА Новости, 28.09.2022
В Мелитополе прогремели восемь взрывов
Восемь взрывов были слышны в Мелитополе и его пригороде, подробности уточняются, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:09
2022-09-28T18:15
специальная военная операция на украине
мелитополь
владимир рогов
в мире
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Восемь взрывов были слышны в Мелитополе и его пригороде, подробности уточняются, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов."В Мелитополе громко! В городе и ближайшем пригороде были слышны 8 громких взрывов в южном направлении. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220925/kakhovka-1819397254.html
мелитополь
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мелитополь, владимир рогов, в мире, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Владимир Рогов, В мире, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:09 28.09.2022 (обновлено: 18:15 28.09.2022)
 
В Мелитополе прогремели восемь взрывов

В Мелитополе и его пригороде прогремели восемь взрывов, подробности уточняются

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Восемь взрывов были слышны в Мелитополе и его пригороде, подробности уточняются, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов.
"В Мелитополе громко! В городе и ближайшем пригороде были слышны 8 громких взрывов в южном направлении. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Стела у въезда на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВладимир РоговВ миреЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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