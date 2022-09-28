https://ria.ru/20220928/melitopol-1820155736.html

В Мелитополе прогремели восемь взрывов

В Мелитополе прогремели восемь взрывов - РИА Новости, 28.09.2022

В Мелитополе прогремели восемь взрывов

Восемь взрывов были слышны в Мелитополе и его пригороде, подробности уточняются, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:09

2022-09-28T18:09

2022-09-28T18:15

специальная военная операция на украине

мелитополь

владимир рогов

в мире

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Восемь взрывов были слышны в Мелитополе и его пригороде, подробности уточняются, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов."В Мелитополе громко! В городе и ближайшем пригороде были слышны 8 громких взрывов в южном направлении. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220925/kakhovka-1819397254.html

мелитополь

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

мелитополь, владимир рогов, в мире, запорожская область, ситуация в днр и лнр