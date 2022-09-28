Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области поручил укомплектовать военнослужащих из Кузбасса, призванных в рамках частичной мобилизации и отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Мы будем обеспечивать сами следующую экипировку: утепленные резиновые сапоги, обязательно со шнурком, чтобы их можно было затянуть, чтобы внутрь ничего не попадало, пять пар носков, утепленную тельняшку, балаклаву, вязаную шапку, перчатки, спальник. Номенклатура может быть расширена", - сказал Цивилев.
Губернатор отметил, что уже дал поручение для изготовления всего необходимого для военнослужащих на имеющихся в Кузбассе производствах.
"В случае невозможности производить это на территории – быстрое заключение договора с ближайшим заводом, который может это все производить. Мы не имеем права ни при каких обстоятельствах наших ребят оставить без поддержки", – подчеркнул Цивилев.
Также министерству социальной защиты Кузбасса поручено закрепить за каждой семьей военнослужащего отдельного социального работника. Правительству Кузбасса поставлена задача провести работу с предприятиями на предмет оказания финансовой помощи военнослужащим и социальной поддержки их семей.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.