https://ria.ru/20220928/kuzbass-1819967736.html

Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса

Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса - РИА Новости, 28.09.2022

Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса

Губернатор Кемеровской области поручил укомплектовать военнослужащих из Кузбасса, призванных в рамках частичной мобилизации и отправляющихся в зону проведения... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T07:55

2022-09-28T07:55

2022-09-28T07:55

общество

россия

кемеровская область

частичная мобилизация в россии

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КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области поручил укомплектовать военнослужащих из Кузбасса, призванных в рамках частичной мобилизации и отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале главы региона.Губернатор отметил, что уже дал поручение для изготовления всего необходимого для военнослужащих на имеющихся в Кузбассе производствах."В случае невозможности производить это на территории – быстрое заключение договора с ближайшим заводом, который может это все производить. Мы не имеем права ни при каких обстоятельствах наших ребят оставить без поддержки", – подчеркнул Цивилев.Также министерству социальной защиты Кузбасса поручено закрепить за каждой семьей военнослужащего отдельного социального работника. Правительству Кузбасса поставлена задача провести работу с предприятиями на предмет оказания финансовой помощи военнослужащим и социальной поддержки их семей.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/kuzbass-1819965430.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, кемеровская область, частичная мобилизация в россии