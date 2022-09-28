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Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса - РИА Новости, 28.09.2022
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Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса
Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса - РИА Новости, 28.09.2022
Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса
Губернатор Кемеровской области поручил укомплектовать военнослужащих из Кузбасса, призванных в рамках частичной мобилизации и отправляющихся в зону проведения... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:55
2022-09-28T07:55
общество
россия
кемеровская область
частичная мобилизация в россии
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КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области поручил укомплектовать военнослужащих из Кузбасса, призванных в рамках частичной мобилизации и отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале главы региона.Губернатор отметил, что уже дал поручение для изготовления всего необходимого для военнослужащих на имеющихся в Кузбассе производствах."В случае невозможности производить это на территории – быстрое заключение договора с ближайшим заводом, который может это все производить. Мы не имеем права ни при каких обстоятельствах наших ребят оставить без поддержки", – подчеркнул Цивилев.Также министерству социальной защиты Кузбасса поручено закрепить за каждой семьей военнослужащего отдельного социального работника. Правительству Кузбасса поставлена задача провести работу с предприятиями на предмет оказания финансовой помощи военнослужащим и социальной поддержки их семей.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/kuzbass-1819965430.html
россия
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общество, россия, кемеровская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Кемеровская область, Частичная мобилизация в России
07:55 28.09.2022
 
Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Цивилев поручил укомплектовать мобилизованных из Кузбасса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области поручил укомплектовать военнослужащих из Кузбасса, призванных в рамках частичной мобилизации и отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Мы будем обеспечивать сами следующую экипировку: утепленные резиновые сапоги, обязательно со шнурком, чтобы их можно было затянуть, чтобы внутрь ничего не попадало, пять пар носков, утепленную тельняшку, балаклаву, вязаную шапку, перчатки, спальник. Номенклатура может быть расширена", - сказал Цивилев.
Губернатор отметил, что уже дал поручение для изготовления всего необходимого для военнослужащих на имеющихся в Кузбассе производствах.
"В случае невозможности производить это на территории – быстрое заключение договора с ближайшим заводом, который может это все производить. Мы не имеем права ни при каких обстоятельствах наших ребят оставить без поддержки", – подчеркнул Цивилев.
Также министерству социальной защиты Кузбасса поручено закрепить за каждой семьей военнослужащего отдельного социального работника. Правительству Кузбасса поставлена задача провести работу с предприятиями на предмет оказания финансовой помощи военнослужащим и социальной поддержки их семей.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
07:15
В Кузбассе все участники спецоперации получат единовременную выплату
 
ОбществоРоссияКемеровская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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