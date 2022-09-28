https://ria.ru/20220928/kuzbass-1819965430.html

В Кузбассе все участники спецоперации получат единовременную выплату

В Кузбассе все участники спецоперации получат единовременную выплату - РИА Новости, 28.09.2022

В Кузбассе все участники спецоперации получат единовременную выплату

Выплату в 200 тысяч рублей в Кузбассе получат все участники боевых действий вне зависимости от срока их пребывания в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T07:15

2022-09-28T07:15

2022-09-28T07:15

россия

кемеровская область

частичная мобилизация в россии

общество

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КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Выплату в 200 тысяч рублей в Кузбассе получат все участники боевых действий вне зависимости от срока их пребывания в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева со ссылкой на изменения, внесенные в закон о поддержке военнослужащих.Сообщалось, что 16 сентября по инициативе губернатора депутаты парламента Кузбасса приняли закон о мерах поддержки участников специальной военной операции, согласно которому установлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей. Региональные меры поддержки дополнят меры помощи участникам спецоперации, принятые на федеральном уровне."Закон будет предусматривать, что выплата в размере 200 000 рублей будет выплачиваться всем участникам боевых действий вне зависимости от срока их пребывания в зоне СВО. Ранее этот срок составлял не менее 120 дней. Действие закона будет распространяться: на военнослужащих по контракту, заключивших его 16 сентября 2022 года и позднее; призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации", – говорится в сообщении.Отмечается, что изменения в региональное законодательство будут внесены в ближайшее время.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/tuva-1819965249.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, кемеровская область, частичная мобилизация в россии, общество