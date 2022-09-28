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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 28.09.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220928/kurs-1820178319.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 28.09.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей
Валюта РФ выросла в среду к доллару до 57,54 рубля, а к евро – до 55,48 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:27
2022-09-28T19:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
курс доллара
валюта
динамика курсов валют
доллар
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Валюта РФ выросла в среду к доллару до 57,54 рубля, а к евро – до 55,48 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 92 копейки, до 57,54 рубля, евро - на 68 копеек, до 55,48 рубля.
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экономика, россия, московская биржа, курс доллара, валюта, динамика курсов валют, доллар, евро, рубль, курс рубля
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа, Курс доллара, Валюта, Динамика курсов валют, Доллар, евро, Рубль, Курс рубля
19:27 28.09.2022
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 28 сентября упал до 57,54 рубля, евро — до 55,48

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Валюта РФ выросла в среду к доллару до 57,54 рубля, а к евро – до 55,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 92 копейки, до 57,54 рубля, евро - на 68 копеек, до 55,48 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаКурс доллараВалютаДинамика курсов валютДолларевроРубльКурс рубля
 
 
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