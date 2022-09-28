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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 28.09.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей
Валюта РФ выросла в среду к доллару до 57,54 рубля, а к евро – до 55,48 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:27
2022-09-28T19:27
2022-09-28T19:27
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Валюта РФ выросла в среду к доллару до 57,54 рубля, а к евро – до 55,48 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 92 копейки, до 57,54 рубля, евро - на 68 копеек, до 55,48 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 58 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 28 сентября упал до 57,54 рубля, евро — до 55,48