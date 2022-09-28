https://ria.ru/20220928/kovorking-1820194821.html

В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров

В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров - РИА Новости, 28.09.2022

В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров

В технопарке "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров MegaHackspace, где они могут арендовать рабочие зоны на длительный срок,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T21:00

2022-09-28T21:00

2022-09-28T21:00

фонд "сколково"

сколково

москва

экономика

технологии

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В технопарке "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров MegaHackspace, где они могут арендовать рабочие зоны на длительный срок, сообщает пресс-служба Фонда "Сколково".Концепция площадки основана на том, что резидентам и партнерам фонда предоставляются места с оборудованием для выполнения широкого спектра задач: от разработки прототипа до запуска мелкосерийного производства.Общая площадь MegaHackspace 1200 квадратных метров. Пространство рассчитано на 80 человек с индивидуальными рабочими местами. В коворкинге более 40 видов ручных и электрических приборов для инженеров, цеха и мастерские с профессиональным оборудованием и станками, зонами 3D-печати, покраски и электроники.Все оборудование оснащено QR-кодами и работает по принципу шеринга: специалисты смогут использовать необходимые инструменты только после обучения и проверки знаний. Также доступны ЦКП (центры коллективного пользования), которые оказывают услуги по сварке, металлообработке, 3D-печати и 3D-прототипированию.Одним из поставщиков оборудования для MegaHackspace стала компания "ИнКата", инженеры которой обеспечивают разработку и прототипирование новых продуктов. Другим поставщиком выступила компания "Top 3D Shop", которая предоставила сканеры и принтеры для 3D-печати."Старый Hackspace был рассчитан всего на 50 мест, но при этом в пике количество инженеров, находившихся на площадке, достигало 75 человек, что больше, чем он мог вместить, поэтому появилась идея расшириться и создать новое пространство. Сейчас номинально оно может вмещать около 80 специалистов, а в будущем мы планируем расшириться до 100 мест", - отметил , администратор MegaHackspace Владимир Гаранин.

https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796037248.html

https://ria.ru/20220906/rezidenty-1814833361.html

https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", сколково, москва, экономика, технологии