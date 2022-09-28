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В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров - РИА Новости, 28.09.2022
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В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров
В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров - РИА Новости, 28.09.2022
В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров
В технопарке "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров MegaHackspace, где они могут арендовать рабочие зоны на длительный срок,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T21:00
2022-09-28T21:00
фонд "сколково"
сколково
москва
экономика
технологии
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В технопарке "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров MegaHackspace, где они могут арендовать рабочие зоны на длительный срок, сообщает пресс-служба Фонда "Сколково".Концепция площадки основана на том, что резидентам и партнерам фонда предоставляются места с оборудованием для выполнения широкого спектра задач: от разработки прототипа до запуска мелкосерийного производства.Общая площадь MegaHackspace 1200 квадратных метров. Пространство рассчитано на 80 человек с индивидуальными рабочими местами. В коворкинге более 40 видов ручных и электрических приборов для инженеров, цеха и мастерские с профессиональным оборудованием и станками, зонами 3D-печати, покраски и электроники.Все оборудование оснащено QR-кодами и работает по принципу шеринга: специалисты смогут использовать необходимые инструменты только после обучения и проверки знаний. Также доступны ЦКП (центры коллективного пользования), которые оказывают услуги по сварке, металлообработке, 3D-печати и 3D-прототипированию.Одним из поставщиков оборудования для MegaHackspace стала компания "ИнКата", инженеры которой обеспечивают разработку и прототипирование новых продуктов. Другим поставщиком выступила компания "Top 3D Shop", которая предоставила сканеры и принтеры для 3D-печати."Старый Hackspace был рассчитан всего на 50 мест, но при этом в пике количество инженеров, находившихся на площадке, достигало 75 человек, что больше, чем он мог вместить, поэтому появилась идея расшириться и создать новое пространство. Сейчас номинально оно может вмещать около 80 специалистов, а в будущем мы планируем расшириться до 100 мест", - отметил , администратор MegaHackspace Владимир Гаранин.
https://ria.ru/20220617/tekhnologii-1796037248.html
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фонд "сколково", сколково, москва, экономика, технологии
Фонд "Сколково", Сколково, Москва, Экономика, Технологии
21:00 28.09.2022
 

В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров

© Фото : Фонд "Сколково"В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров
В Сколково открылся новый технологический коворкинг для инженеров - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Фонд "Сколково"
В "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В технопарке "Сколково" открылся новый технологический коворкинг для инженеров MegaHackspace, где они могут арендовать рабочие зоны на длительный срок, сообщает пресс-служба Фонда "Сколково".
Концепция площадки основана на том, что резидентам и партнерам фонда предоставляются места с оборудованием для выполнения широкого спектра задач: от разработки прототипа до запуска мелкосерийного производства.
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Общая площадь MegaHackspace 1200 квадратных метров. Пространство рассчитано на 80 человек с индивидуальными рабочими местами. В коворкинге более 40 видов ручных и электрических приборов для инженеров, цеха и мастерские с профессиональным оборудованием и станками, зонами 3D-печати, покраски и электроники.
"MegaHackspace оказался востребован, 75% площадей уже предзаказаны. Молодые технологические команды, резиденты "Сколково", могут здесь создать и испытать прототип. В создании MegaHackspace нам помогло правительство Москвы, выделив 75 миллионов рублей, но помимо этого были привлечены еще и частные инвестиции", - сообщил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, слова которого приводит пресс-служба.
Все оборудование оснащено QR-кодами и работает по принципу шеринга: специалисты смогут использовать необходимые инструменты только после обучения и проверки знаний. Также доступны ЦКП (центры коллективного пользования), которые оказывают услуги по сварке, металлообработке, 3D-печати и 3D-прототипированию.
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"Технопарк открылся в 2017 году. С первых дней мы думали, как его наполнить чем-то полезным и нужным для резидентов, чтобы они выбирали нас. Пришла идея создать пространство, которое получилось бы небольшим, но при этом очень востребованным. Мы знали точный перечень, который нам нужен, те технологические процессы, которые надо сделать доступными для резидентов", - заявил гендиректор технопарка "Сколково" Ренат Батыров.
Одним из поставщиков оборудования для MegaHackspace стала компания "ИнКата", инженеры которой обеспечивают разработку и прототипирование новых продуктов. Другим поставщиком выступила компания "Top 3D Shop", которая предоставила сканеры и принтеры для 3D-печати.
"Старый Hackspace был рассчитан всего на 50 мест, но при этом в пике количество инженеров, находившихся на площадке, достигало 75 человек, что больше, чем он мог вместить, поэтому появилась идея расшириться и создать новое пространство. Сейчас номинально оно может вмещать около 80 специалистов, а в будущем мы планируем расшириться до 100 мест", - отметил , администратор MegaHackspace Владимир Гаранин.
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