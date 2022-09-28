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В Москве за сутки госпитализировали 201 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 201 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 201 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 4041 случай COVID-19, 29 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:10
2022-09-28T11:10
2022-09-28T11:10
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 4041 случай COVID-19, 29 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлено 2089 новых случая заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 188 991 случай коронавируса, выздоровели 2 978 763 человека, умерли 45 977 человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 201 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4041 новый случай COVID-19, умерли 29 человек