https://ria.ru/20220928/koronavirus-1819999674.html
В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19
Более 40 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 111 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:02
2022-09-28T11:02
2022-09-28T11:02
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 111 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в РФ госпитализированы 3 300 человек, на 9,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 49 регионах, ситуация не изменилась в двух субъектах."Выздоровело за сутки 61 515 человек, или на 3,3% больше в сравнении с 27 сентября 2022 г. Выявлено 40 017 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 111 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220928/vaktsina-1819973017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев COVID-19