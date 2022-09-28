Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220928/koronavirus-1819999674.html
В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19
Более 40 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 111 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:02
2022-09-28T11:02
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:3534:1987_1920x0_80_0_0_230e2f671c796cd9b380d2088058d990.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 111 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в РФ госпитализированы 3 300 человек, на 9,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 49 регионах, ситуация не изменилась в двух субъектах."Выздоровело за сутки 61 515 человек, или на 3,3% больше в сравнении с 27 сентября 2022 г. Выявлено 40 017 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 111 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220928/vaktsina-1819973017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ed2697de5793fc89a046200a876aac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России
11:02 28.09.2022
 
В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Медицинский работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 111 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в РФ госпитализированы 3 300 человек, на 9,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 49 регионах, ситуация не изменилась в двух субъектах.
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:52Распространение коронавируса
Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса
"Выздоровело за сутки 61 515 человек, или на 3,3% больше в сравнении с 27 сентября 2022 г. Выявлено 40 017 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 111 человек", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала