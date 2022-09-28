https://ria.ru/20220928/koronavirus-1819999674.html

В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19 - РИА Новости, 28.09.2022

В России за сутки госпитализировали 3300 больных с COVID-19

Более 40 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 111 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:02

2022-09-28T11:02

2022-09-28T11:02

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 111 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в РФ госпитализированы 3 300 человек, на 9,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 49 регионах, ситуация не изменилась в двух субъектах."Выздоровело за сутки 61 515 человек, или на 3,3% больше в сравнении с 27 сентября 2022 г. Выявлено 40 017 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 111 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220928/vaktsina-1819973017.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии