https://ria.ru/20220928/konferentsiya-1820166749.html
Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО
Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО - РИА Новости, 28.09.2022
Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО
Делегация министерства культуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию "Мондиакульт-2022", которая... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:51
2022-09-28T18:51
2022-09-28T18:51
культура
новости культуры
россия
мехико (штат)
юнеско
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
сергей обрывалин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Делегация министерства культуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию "Мондиакульт-2022", которая пройдет с 28 по 30 сентября в Мехико, сообщает пресс-служба ведомства.Российскую делегацию возглавит первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.На конференции будут обсуждаться вопросы выработки политики в области культуры в современных условиях и стратегии развития сферы как основополагающей для обеспечения устойчивого развития общества. Программа конференции включает в себя пленарное заседание и четыре тематические сессии — "Обновленная и усиленная культурная политика", "Наследие и культурное разнообразие в эпоху кризиса", "Культура для устойчивого развития" и "Будущее креативной экономики". Обрывалин выступит 29 сентября на тематической сессии № 1 "Обновленная и усиленная культурная политика" с докладом, посвященным государственной культурной политике РФ.Кроме того, в рамках конференции пройдет выставка предметов декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов, демонстрирующих богатое разнообразие национальных культур стран-участниц ЮНЕСКО."Российская Федерация предоставила для экспозиции уникальный национальный карачаевский женский праздничный костюм с головным убором и украшениями, который передан Карачаево-Черкесской Республикой", — добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, мехико (штат), юнеско, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей обрывалин
Культура, Новости культуры, Россия, Мехико (штат), ЮНЕСКО, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Сергей Обрывалин
Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО
Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО 28-30 сентября в Мехико
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Делегация министерства культуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию "Мондиакульт-2022", которая пройдет с 28 по 30 сентября в Мехико, сообщает пресс-служба ведомства.
Российскую делегацию возглавит первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.
На конференции будут обсуждаться вопросы выработки политики в области культуры в современных условиях и стратегии развития сферы как основополагающей для обеспечения устойчивого развития общества. Программа конференции включает в себя пленарное заседание и четыре тематические сессии — "Обновленная и усиленная культурная политика", "Наследие и культурное разнообразие в эпоху кризиса", "Культура для устойчивого развития" и "Будущее креативной экономики".
Обрывалин выступит 29 сентября на тематической сессии № 1 "Обновленная и усиленная культурная политика" с докладом, посвященным государственной культурной политике РФ.
"Результатом "Мондиакульт-2022" станет принятие итоговой декларации конференции, которая зафиксирует ключевые приоритеты развития общественной культурной политики на предстоящее десятилетие", – пояснили в пресс-релизе.
Кроме того, в рамках конференции пройдет выставка предметов декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов, демонстрирующих богатое разнообразие национальных культур стран-участниц ЮНЕСКО.
"Российская Федерация предоставила для экспозиции уникальный национальный карачаевский женский праздничный костюм с головным убором и украшениями, который передан Карачаево-Черкесской Республикой", — добавили в пресс-службе.