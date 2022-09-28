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Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО - РИА Новости, 28.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220928/konferentsiya-1820166749.html
Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО
Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО - РИА Новости, 28.09.2022
Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО
Делегация министерства культуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию "Мондиакульт-2022", которая... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:51
2022-09-28T18:51
культура
новости культуры
россия
мехико (штат)
юнеско
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
сергей обрывалин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Делегация министерства культуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию "Мондиакульт-2022", которая пройдет с 28 по 30 сентября в Мехико, сообщает пресс-служба ведомства.Российскую делегацию возглавит первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.На конференции будут обсуждаться вопросы выработки политики в области культуры в современных условиях и стратегии развития сферы как основополагающей для обеспечения устойчивого развития общества. Программа конференции включает в себя пленарное заседание и четыре тематические сессии — "Обновленная и усиленная культурная политика", "Наследие и культурное разнообразие в эпоху кризиса", "Культура для устойчивого развития" и "Будущее креативной экономики". Обрывалин выступит 29 сентября на тематической сессии № 1 "Обновленная и усиленная культурная политика" с докладом, посвященным государственной культурной политике РФ.Кроме того, в рамках конференции пройдет выставка предметов декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов, демонстрирующих богатое разнообразие национальных культур стран-участниц ЮНЕСКО."Российская Федерация предоставила для экспозиции уникальный национальный карачаевский женский праздничный костюм с головным убором и украшениями, который передан Карачаево-Черкесской Республикой", — добавили в пресс-службе.
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новости культуры, россия, мехико (штат), юнеско, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей обрывалин
Культура, Новости культуры, Россия, Мехико (штат), ЮНЕСКО, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Сергей Обрывалин
18:51 28.09.2022
 
Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО

Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО 28-30 сентября в Мехико

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Делегация министерства культуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию "Мондиакульт-2022", которая пройдет с 28 по 30 сентября в Мехико, сообщает пресс-служба ведомства.
Российскую делегацию возглавит первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.
На конференции будут обсуждаться вопросы выработки политики в области культуры в современных условиях и стратегии развития сферы как основополагающей для обеспечения устойчивого развития общества. Программа конференции включает в себя пленарное заседание и четыре тематические сессии — "Обновленная и усиленная культурная политика", "Наследие и культурное разнообразие в эпоху кризиса", "Культура для устойчивого развития" и "Будущее креативной экономики".
Обрывалин выступит 29 сентября на тематической сессии № 1 "Обновленная и усиленная культурная политика" с докладом, посвященным государственной культурной политике РФ.

"Результатом "Мондиакульт-2022" станет принятие итоговой декларации конференции, которая зафиксирует ключевые приоритеты развития общественной культурной политики на предстоящее десятилетие", – пояснили в пресс-релизе.

Кроме того, в рамках конференции пройдет выставка предметов декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов, демонстрирующих богатое разнообразие национальных культур стран-участниц ЮНЕСКО.
"Российская Федерация предоставила для экспозиции уникальный национальный карачаевский женский праздничный костюм с головным убором и украшениями, который передан Карачаево-Черкесской Республикой", — добавили в пресс-службе.
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КультураНовости культурыРоссияМехико (штат)ЮНЕСКОМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Сергей Обрывалин
 
 
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