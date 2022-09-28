https://ria.ru/20220928/konferentsiya-1820166749.html

Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО

Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО - РИА Новости, 28.09.2022

Минкультуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО

Делегация министерства культуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию "Мондиакульт-2022", которая... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:51

2022-09-28T18:51

2022-09-28T18:51

культура

новости культуры

россия

мехико (штат)

юнеско

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

сергей обрывалин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143904/15/1439041547_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_e2170f9135dcbd8fb61775e249528646.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Делегация министерства культуры России примет участие во Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию "Мондиакульт-2022", которая пройдет с 28 по 30 сентября в Мехико, сообщает пресс-служба ведомства.Российскую делегацию возглавит первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.На конференции будут обсуждаться вопросы выработки политики в области культуры в современных условиях и стратегии развития сферы как основополагающей для обеспечения устойчивого развития общества. Программа конференции включает в себя пленарное заседание и четыре тематические сессии — "Обновленная и усиленная культурная политика", "Наследие и культурное разнообразие в эпоху кризиса", "Культура для устойчивого развития" и "Будущее креативной экономики". Обрывалин выступит 29 сентября на тематической сессии № 1 "Обновленная и усиленная культурная политика" с докладом, посвященным государственной культурной политике РФ.Кроме того, в рамках конференции пройдет выставка предметов декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов, демонстрирующих богатое разнообразие национальных культур стран-участниц ЮНЕСКО."Российская Федерация предоставила для экспозиции уникальный национальный карачаевский женский праздничный костюм с головным убором и украшениями, который передан Карачаево-Черкесской Республикой", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220927/kino-1819791972.html

россия

мехико (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, мехико (штат), юнеско, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей обрывалин