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Кириенко прокомментировал итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
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Кириенко прокомментировал итоги референдумов
Кириенко прокомментировал итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
Кириенко прокомментировал итоги референдумов
Итоги референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях показали, что люди там отстояли свое право быть частью России, заявил первый заместитель... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:34
2022-09-28T20:48
в мире
донбасс
россия
сергей кириенко
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Итоги референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях показали, что люди там отстояли свое право быть частью России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Это мужество, воля людей, которые восемь лет шли к тому, чтобы самим определять свою судьбу. Их не удалось сломить, их не удалось напугать, их не удалось покорить. Они смогли это сделать, они приняли свое решение", - подчеркнул Кириенко.
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в мире, донбасс, россия, сергей кириенко, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Донбасс, Россия, Сергей Кириенко, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
19:34 28.09.2022 (обновлено: 20:48 28.09.2022)
 
Кириенко прокомментировал итоги референдумов

Кириенко заявил, что люди на референдумах отстояли свое право быть частью России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Итоги референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях показали, что люди там отстояли свое право быть частью России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
"Люди делали свой выбор. Люди, которые вызывают неимоверное уважение. Это люди, которые восемь лет отстаивали свое право быть частью России", - сказал Кириенко в среду в Москве на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.
"Это мужество, воля людей, которые восемь лет шли к тому, чтобы самим определять свою судьбу. Их не удалось сломить, их не удалось напугать, их не удалось покорить. Они смогли это сделать, они приняли свое решение", - подчеркнул Кириенко.
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
17:39Специальная военная операция на Украине
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