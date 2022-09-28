https://ria.ru/20220928/kirienko-1820179494.html
Кириенко прокомментировал итоги референдумов
Кириенко прокомментировал итоги референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
Кириенко прокомментировал итоги референдумов
Итоги референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях показали, что люди там отстояли свое право быть частью России, заявил первый заместитель... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:34
2022-09-28T19:34
2022-09-28T20:48
в мире
донбасс
россия
сергей кириенко
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Итоги референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях показали, что люди там отстояли свое право быть частью России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко."Это мужество, воля людей, которые восемь лет шли к тому, чтобы самим определять свою судьбу. Их не удалось сломить, их не удалось напугать, их не удалось покорить. Они смогли это сделать, они приняли свое решение", - подчеркнул Кириенко.
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РИА Новости
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в мире, донбасс, россия, сергей кириенко, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Донбасс, Россия, Сергей Кириенко, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
19:34 28.09.2022 (обновлено: 20:48 28.09.2022)
Кириенко прокомментировал итоги референдумов
Кириенко заявил, что люди на референдумах отстояли свое право быть частью России