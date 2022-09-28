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Казаки-добровольцы отряда "Тигр" подбили танк - РИА Новости, 28.09.2022
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Казаки-добровольцы отряда "Тигр" подбили танк
Казаки-добровольцы отряда "Тигр" подбили танк - РИА Новости, 28.09.2022
Казаки-добровольцы отряда "Тигр" подбили танк
В ходе контрнаступления на донецком направлении бойцы добровольческого отряда "Тигр" – казаки Приморского окружного казачьего общества Уссурийского войскового... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:13
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российское казачество
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В ходе контрнаступления на донецком направлении бойцы добровольческого отряда "Тигр" – казаки Приморского окружного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества – подбили танк. Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийского казачьего общества.Казаки "Тигра" активно укрепляют свои позиции: по линии Министерства обороны РФ для усиления в отряд прибыла бронегруппа. Личный состав отряда пополнили 73 казака Приморского окружного казачьего общества Уссурийского ВКО.За истекшие сутки в отряде "Тигр" потерь личного состава и техники нет.
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество
17:13 28.09.2022 (обновлено: 20:16 28.09.2022)
 

Казаки-добровольцы отряда "Тигр" подбили танк

© Telegram-канал Всероссийского казачьего обществаУссурийский "Тигр" подбил танк
Уссурийский Тигр подбил танк
© Telegram-канал Всероссийского казачьего общества
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В ходе контрнаступления на донецком направлении бойцы добровольческого отряда "Тигр" – казаки Приморского окружного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества – подбили танк. Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийского казачьего общества.
Казаки "Тигра" активно укрепляют свои позиции: по линии Министерства обороны РФ для усиления в отряд прибыла бронегруппа. Личный состав отряда пополнили 73 казака Приморского окружного казачьего общества Уссурийского ВКО.
За истекшие сутки в отряде "Тигр" потерь личного состава и техники нет.
 
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