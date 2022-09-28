https://ria.ru/20220928/kazaki-1820135757.html

Казаки-добровольцы отряда "Тигр" подбили танк

Казаки-добровольцы отряда "Тигр" подбили танк - РИА Новости, 28.09.2022

Казаки-добровольцы отряда "Тигр" подбили танк

В ходе контрнаступления на донецком направлении бойцы добровольческого отряда "Тигр" – казаки Приморского окружного казачьего общества Уссурийского войскового... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:13

2022-09-28T17:13

2022-09-28T20:16

российское казачество

российское казачество

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В ходе контрнаступления на донецком направлении бойцы добровольческого отряда "Тигр" – казаки Приморского окружного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества – подбили танк. Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийского казачьего общества.Казаки "Тигра" активно укрепляют свои позиции: по линии Министерства обороны РФ для усиления в отряд прибыла бронегруппа. Личный состав отряда пополнили 73 казака Приморского окружного казачьего общества Уссурийского ВКО.За истекшие сутки в отряде "Тигр" потерь личного состава и техники нет.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество