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ЛНР проработает дорожную карту о переходе в юридическое пространство России - РИА Новости, 28.09.2022
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ЛНР проработает дорожную карту о переходе в юридическое пространство России
ЛНР проработает дорожную карту о переходе в юридическое пространство России - РИА Новости, 28.09.2022
ЛНР проработает дорожную карту о переходе в юридическое пространство России
Дорожную карту о переходе ЛНР в юридическое пространство РФ подготовят в Луганске, заявил журналистам председатель парламента республики Денис Мирошниченко. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:55
2022-09-28T14:55
в мире
луганская народная республика
россия
денис мирошниченко
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Дорожную карту о переходе ЛНР в юридическое пространство РФ подготовят в Луганске, заявил журналистам председатель парламента республики Денис Мирошниченко."Будет проработала определенная дорожная карта, по которой мы будем переходить в российское юридическое пространство. Де-факто мы и так говорим, что мы - Россия, и референдум, проведенный за пять дней, это подтвердил, то что население так и считает", - сказал Мирошниченко.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, луганская народная республика, россия, денис мирошниченко
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Денис Мирошниченко
14:55 28.09.2022
 
ЛНР проработает дорожную карту о переходе в юридическое пространство России

В ЛНР проработают дорожную карту о переходе в российское юридическое пространство

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожилая женщина на одной из улиц в Луганске
Пожилая женщина на одной из улиц в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Пожилая женщина на одной из улиц в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Дорожную карту о переходе ЛНР в юридическое пространство РФ подготовят в Луганске, заявил журналистам председатель парламента республики Денис Мирошниченко.
"Будет проработала определенная дорожная карта, по которой мы будем переходить в российское юридическое пространство. Де-факто мы и так говорим, что мы - Россия, и референдум, проведенный за пять дней, это подтвердил, то что население так и считает", - сказал Мирошниченко.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияДенис Мирошниченко
 
 
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