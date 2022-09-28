ЛНР проработает дорожную карту о переходе в юридическое пространство России
В ЛНР проработают дорожную карту о переходе в российское юридическое пространство
Пожилая женщина на одной из улиц в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Дорожную карту о переходе ЛНР в юридическое пространство РФ подготовят в Луганске, заявил журналистам председатель парламента республики Денис Мирошниченко.
"Будет проработала определенная дорожная карта, по которой мы будем переходить в российское юридическое пространство. Де-факто мы и так говорим, что мы - Россия, и референдум, проведенный за пять дней, это подтвердил, то что население так и считает", - сказал Мирошниченко.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.