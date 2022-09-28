https://ria.ru/20220928/karta-1820078174.html

ЛНР проработает дорожную карту о переходе в юридическое пространство России

ЛНР проработает дорожную карту о переходе в юридическое пространство России - РИА Новости, 28.09.2022

ЛНР проработает дорожную карту о переходе в юридическое пространство России

Дорожную карту о переходе ЛНР в юридическое пространство РФ подготовят в Луганске, заявил журналистам председатель парламента республики Денис Мирошниченко. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:55

2022-09-28T14:55

2022-09-28T14:55

в мире

луганская народная республика

россия

денис мирошниченко

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Дорожную карту о переходе ЛНР в юридическое пространство РФ подготовят в Луганске, заявил журналистам председатель парламента республики Денис Мирошниченко."Будет проработала определенная дорожная карта, по которой мы будем переходить в российское юридическое пространство. Де-факто мы и так говорим, что мы - Россия, и референдум, проведенный за пять дней, это подтвердил, то что население так и считает", - сказал Мирошниченко.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

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Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, россия, денис мирошниченко