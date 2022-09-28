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Суд отказался выпускать Кара-Мурзу* из СИЗО - РИА Новости, 28.09.2022
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Суд отказался выпускать Кара-Мурзу* из СИЗО
Суд отказался выпускать Кара-Мурзу* из СИЗО - РИА Новости, 28.09.2022
Суд отказался выпускать Кара-Мурзу* из СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:08
2022-09-28T17:08
происшествия
владимир кара-мурза-младший
московский городской суд
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судебная коллегия отклонил апелляционную жалобу защиты", - сказали в суде.По версии следствия, Кара-Мурза*, выступая 15 марта в Палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине.В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Кара-Мурзе* грозит реальный срок заключения. Виновным он себя не считает.* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
https://ria.ru/20220928/deputaty-1820067192.html
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происшествия, владимир кара-мурза-младший, московский городской суд, вооруженные силы рф, россия
Происшествия, Владимир Кара-Мурза-младший, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ, Россия
17:08 28.09.2022
 
Суд отказался выпускать Кара-Мурзу* из СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста политику Кара-Мурзе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПолитик Владимир Кара-Мурза*
Политик Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Политик Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебная коллегия отклонил апелляционную жалобу защиты", - сказали в суде.
Сессия горсовета Новосибирска - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:31
Новосибирский горсовет хочет лишить мандатов уехавших за границу депутатов
По версии следствия, Кара-Мурза*, выступая 15 марта в Палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине.
В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Кара-Мурзе* грозит реальный срок заключения. Виновным он себя не считает.
* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
Илья Яшин* - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 13:24
Суд продлил арест Яшину* по делу о фейках об армии
 
ПроисшествияВладимир Кара-Мурза-младшийМосковский городской судВооруженные силы РФРоссия
 
 
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