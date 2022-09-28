https://ria.ru/20220928/kara-murza-1820134200.html
Суд отказался выпускать Кара-Мурзу* из СИЗО
Суд отказался выпускать Кара-Мурзу* из СИЗО - РИА Новости, 28.09.2022
Суд отказался выпускать Кара-Мурзу* из СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:08
2022-09-28T17:08
2022-09-28T17:08
происшествия
владимир кара-мурза-младший
московский городской суд
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста политику Владимиру Кара-Мурзе*, обвиняемому в распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судебная коллегия отклонил апелляционную жалобу защиты", - сказали в суде.По версии следствия, Кара-Мурза*, выступая 15 марта в Палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине.В середине июля в отношении политика было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Кара-Мурзе* грозит реальный срок заключения. Виновным он себя не считает.* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
https://ria.ru/20220928/deputaty-1820067192.html
https://ria.ru/20220909/yashin-1815635089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир кара-мурза-младший, московский городской суд, вооруженные силы рф, россия
Происшествия, Владимир Кара-Мурза-младший, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ, Россия
Суд отказался выпускать Кара-Мурзу* из СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста политику Кара-Мурзе