https://ria.ru/20220928/kamchatka-1819956407.html

Власти Камчатки создали спецгруппу по защите прав мобилизованных

Власти Камчатки создали спецгруппу по защите прав мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

Власти Камчатки создали спецгруппу по защите прав мобилизованных

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать в регионе специальную группу, которая будет заниматься защитой прав мобилизованных граждан,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T02:29

2022-09-28T02:29

2022-09-28T02:33

владимир солодов

россия

камчатский край

частичная мобилизация в россии

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать в регионе специальную группу, которая будет заниматься защитой прав мобилизованных граждан, сообщили в пресс-службе правительства региона.В состав спецгруппы войдут уполномоченный по правам человека на Камчатке, представители женских советов и депутаты."Такая группа будет работать, чтобы все обращения рассматривались всесторонне. Сейчас они рассматриваются в управлении по работе с обращениями граждан, но мне важно, чтобы они контролировались и публично", – сказал Солодов.В пресс-службе уточнили, что работать спецгруппа начнет 28 сентября.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/kareliya-1819955308.html

россия

камчатский край

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владимир солодов, россия, камчатский край, частичная мобилизация в россии, общество