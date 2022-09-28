02:29 28.09.2022 (обновлено: 02:33 28.09.2022)
Власти Камчатки создали спецгруппу по защите прав мобилизованных
Глава Камчатки Солодов поручил создать в регионе спецгруппу по защите прав мобилизованных
Частичная мобилизация. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать в регионе специальную группу, которая будет заниматься защитой прав мобилизованных граждан, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Мною принято решение о создании специальной группы, которая будет сфокусирована на защите прав жителей, которых призывают в рамках частичной мобилизации", — приводит пресс-служба слова Солодова.
В состав спецгруппы войдут уполномоченный по правам человека на Камчатке, представители женских советов и депутаты.
"Такая группа будет работать, чтобы все обращения рассматривались всесторонне. Сейчас они рассматриваются в управлении по работе с обращениями граждан, но мне важно, чтобы они контролировались и публично", – сказал Солодов.
В пресс-службе уточнили, что работать спецгруппа начнет 28 сентября.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.