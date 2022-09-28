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Кадыров показал видео с передовой "не для слабонервных" - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/kadyrov-1820077452.html
Кадыров показал видео с передовой "не для слабонервных"
Кадыров показал видео с передовой "не для слабонервных" - РИА Новости, 28.09.2022
Кадыров показал видео с передовой "не для слабонервных"
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы проявляют дух и характер на поле боя в ходе спецоперации на Украине: опубликованы фрагменты видео... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:53
2022-09-28T15:39
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
украина
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы проявляют дух и характер на поле боя в ходе спецоперации на Украине: опубликованы фрагменты видео активных боев и операции в полевых условиях."Знаю, что зрелище не для слабонервных, но это и есть дух, характер, стойкость чеченского бойца. Показательный пример мужества и бесстрашия наших парней. В полевых условиях раненого бойца оперируют без наркоза. В другом случае тоже пострадавший воин, который ничем не выдает свое состояние, проявляя железную выдержку. Даже при таком положении их боевой настрой держится на высочайшем уровне. На ранения они не обращают абсолютно никакого внимания, настолько каждый из них горит желанием добить фашиста", - написал Кадыров к описанию видео в Telegram-канале.Руководитель республики также написал, что ни эти бойцы, ни их дети, никогда не будут ни в чем нуждаться: "Мы обеспечим их всем, что необходимо в этой жизни".
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Не для слабонервных": Кадыров показал видео из зоны спецоперации
Не для слабонервных": Кадыров показал видео из зоны спецоперации
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общество, рамзан кадыров, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Украина
14:53 28.09.2022 (обновлено: 15:39 28.09.2022)
 
Кадыров показал видео с передовой "не для слабонервных"

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы проявляют характер на поле боя

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ГРОЗНЫЙ, 28 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы проявляют дух и характер на поле боя в ходе спецоперации на Украине: опубликованы фрагменты видео активных боев и операции в полевых условиях.
"Знаю, что зрелище не для слабонервных, но это и есть дух, характер, стойкость чеченского бойца. Показательный пример мужества и бесстрашия наших парней. В полевых условиях раненого бойца оперируют без наркоза. В другом случае тоже пострадавший воин, который ничем не выдает свое состояние, проявляя железную выдержку. Даже при таком положении их боевой настрой держится на высочайшем уровне. На ранения они не обращают абсолютно никакого внимания, настолько каждый из них горит желанием добить фашиста", - написал Кадыров к описанию видео в Telegram-канале.
Руководитель республики также написал, что ни эти бойцы, ни их дети, никогда не будут ни в чем нуждаться: "Мы обеспечим их всем, что необходимо в этой жизни".
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 10:14
Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни, заявил Кадыров
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровУкраина
 
 
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