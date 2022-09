https://ria.ru/20220928/jackman-1820013970.html

Хью Джекман вернется к роли Росомахи

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Хью Джекман вернется к роли Росомахи в третьем фильме про Дедпула, сообщает Collider. Исполнитель главной роли в предстоящей картине Райан Рейнольдс намекнул на возвращение культового персонажа в посте на своей странице в соцсети. Он опубликовал ролик, в котором Рейнольдс спрашивает Джекмана, не хочет ли тот еще раз сыграть Росомаху. Последний отвечает ему "Ага, конечно, Райан". Заканчивается видео легендарной песней Уитни Хьюстон "I will always love you". При этом слово "you (тебя)", заменено на "Хью". "Это будет гораздо больше, чем камео", — пишет People со ссылкой на свои источники. Джекман дебютировал в роли Росомахи в проекте "Лиди Икс" 2000 года. Последний раз он появлялся в этом образе в ленте 2017 года "Логан". В ней показано, как персонаж умирает. Режиссер этого фильма Джеймс Мэнголд уже отреагировал на слухи о возращении героя, уточняет Deadline. Премьера фильма "Дедпул 3" запланирована 6 сентября 2024 года.

