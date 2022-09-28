https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html
В Южной Корее назвали предполагаемые сроки ядерных испытаний в КНДР
В Южной Корее назвали предполагаемые сроки ядерных испытаний в КНДР - РИА Новости, 28.09.2022
В Южной Корее назвали предполагаемые сроки ядерных испытаний в КНДР
Разведка Южной Кореи допускает, что КНДР проведет ядерное испытание в период с 16 октября по 7 ноября, сообщило в среду информационное агентство Рёнхап. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:51
2022-09-28T10:51
2022-09-28T10:51
в мире
южная корея
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Разведка Южной Кореи допускает, что КНДР проведет ядерное испытание в период с 16 октября по 7 ноября, сообщило в среду информационное агентство Рёнхап."Если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание, то есть вероятность, что это произойдет в период с 16 октября по 7 ноября", - приводит агентство выводы из закрытого доклада южнокорейского государственного разведуправления парламенту страны.По его данным, "завершено восстановление третьей шахты (на полигоне) в Пхунгери, что повысило вероятность ядерного испытания в Северной Корее".В ответ на запрос депутатов парламента, разведуправление Южной Кореи предположило, что КНДР может произвести испытание ядерного оружия после 20-го съезда Компартии Китая и до выборов в палату представителей США, если вообще испытание будет проводиться.В последний раз в Северной Корее испытание ядерного оружия проводилось в сентябре 2017 года. Еще минувшим летом министерство по делам национального объединения Республики Корея заявило, что КНДР может провести новое испытание в любое время. Работах по восстановлению третьей шахты в Пхунгери было известно и ранее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
В Южной Корее назвали предполагаемые сроки ядерных испытаний в КНДР
Разведка Южной Кореи: КНДР может провести ядерные испытания с 16 октября по 7 ноября
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Разведка Южной Кореи допускает, что КНДР проведет ядерное испытание в период с 16 октября по 7 ноября, сообщило в среду информационное агентство Рёнхап
.
"Если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание, то есть вероятность, что это произойдет в период с 16 октября по 7 ноября", - приводит агентство выводы из закрытого доклада южнокорейского государственного разведуправления парламенту страны.
По его данным, "завершено восстановление третьей шахты (на полигоне) в Пхунгери, что повысило вероятность ядерного испытания в Северной Корее".
В ответ на запрос депутатов парламента, разведуправление Южной Кореи предположило, что КНДР может произвести испытание ядерного оружия после 20-го съезда Компартии Китая
и до выборов в палату представителей США
, если вообще испытание будет проводиться.
В последний раз в Северной Корее испытание ядерного оружия проводилось в сентябре 2017 года. Еще минувшим летом министерство по делам национального объединения Республики Корея заявило, что КНДР может провести новое испытание в любое время. Работах по восстановлению третьей шахты в Пхунгери было известно и ранее.