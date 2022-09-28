https://ria.ru/20220928/investproekt-1820067479.html

В Рязанской области реализуют инвестпроект на шесть миллиардов рублей

В Рязанской области реализуют инвестпроект на шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 28.09.2022

В Рязанской области реализуют инвестпроект на шесть миллиардов рублей

Строительство предприятия по выпуску модульных систем бытовой и промышленной вентиляции с предполагаемым объем инвестиций более 6 миллиардов рублей планируется... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:33

2022-09-28T14:33

2022-09-28T14:40

рязанская область

экономика

павел малков

рязанская область

евразийский экономический союз

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РЯЗАНЬ, 28 сен – РИА Новости. Строительство предприятия по выпуску модульных систем бытовой и промышленной вентиляции с предполагаемым объем инвестиций более 6 миллиардов рублей планируется в Рязанской области, губернатор Павел Малков обещал содействие в реализации проекта, сообщила пресс-служба правительства региона.Отмечается, что Малков осмотрел производственные площадки компании "Эра". В настоящее время предприятие является лидером по производству и поставкам вентиляционного оборудования бытового назначения в ЕАЭС. Выпускаемый ассортимент насчитывает более 4000 наименований продукции."Павел Малков ознакомился с процессом производства, осмотрел склад готовой продукции. Руководство компании проинформировало о планах по реализации инвестиционного проекта по строительству предприятия по выпуску модульных систем бытовой и промышленной вентиляции на территории индустриального парка "Рязанский". Предполагаемый объем инвестиций – 6075,1 миллиона рублей. Планируется создать более 200 рабочих мест", - говорится в сообщении.Как подчеркнул губернатор, предприятие работает устойчиво, несмотря на санкции, обеспечивает на отечественном рынке замену зарубежных аналогов. "Производственный процесс налажен эффективно. Внутренний спрос уже возрос. Большие планы по развитию. Планируется строительство большой производственной площадки в регионе. Со своей стороны правительство области окажет полное содействие проекту", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20220917/tsekh-1817525868.html

https://ria.ru/20220817/investory-1810226055.html

рязанская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, павел малков, рязанская область, евразийский экономический союз