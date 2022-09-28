https://ria.ru/20220928/granitsy-1820078056.html

В Госдуме уверены, что российские границы не закроются

В Госдуме уверены, что российские границы не закроются - РИА Новости, 28.09.2022

В Госдуме уверены, что российские границы не закроются

Решение о закрытии российских границ принимать никто не собирается, уверен замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, отметив, что сейчас не то... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:55

2022-09-28T14:55

2022-09-28T15:02

безопасность

россия

госдума рф

лдпр

ярослав нилов

частичная мобилизация в россии

новости - туризм

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Решение о закрытии российских границ принимать никто не собирается, уверен замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, отметив, что сейчас не то время, чтобы вводить новый "железный занавес"."Решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет. Россия остается правовым государством, где для уклонистов будут действовать свои законодательные рычаги", - написал политик в Telegram-канале, реагируя на предложения коллег-депутатов полностью закрыть границы РФ.Нилов подчеркнул, что сейчас "не те времена, чтобы вводить новый "железный занавес", тем более, когда это уже делают за нас". По мнению парламентария, сегодня нужны взвешенные решения - "слишком многое на кону".

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819497148.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, россия, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, частичная мобилизация в россии, новости - туризм