14:55 28.09.2022 (обновлено: 15:02 28.09.2022)
В Госдуме уверены, что российские границы не закроются
Депутат Госдумы Нилов считает, что сейчас не время вводить новый "железный занавес"
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкОбелиск и символический пограничный столб на пограничной заставе "Нормельн" - самой западной заставе России
Обелиск и символический пограничный столб на пограничной заставе "Нормельн" - самой западной заставе России. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Решение о закрытии российских границ принимать никто не собирается, уверен замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, отметив, что сейчас не то время, чтобы вводить новый "железный занавес".
"Решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет. Россия остается правовым государством, где для уклонистов будут действовать свои законодательные рычаги", - написал политик в Telegram-канале, реагируя на предложения коллег-депутатов полностью закрыть границы РФ.
Нилов подчеркнул, что сейчас "не те времена, чтобы вводить новый "железный занавес", тем более, когда это уже делают за нас". По мнению парламентария, сегодня нужны взвешенные решения - "слишком многое на кону".
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