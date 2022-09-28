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Умер музыковед Лев Гинзбург
Умер музыковед Лев Гинзбург - РИА Новости, 28.09.2022
Умер музыковед Лев Гинзбург
В возрасте 91 года в Москве умер музыковед Лев Гинзбург, сообщается на сайте Союза композиторов России. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:06
2022-09-28T15:06
2022-09-28T15:58
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В возрасте 91 года в Москве умер музыковед Лев Гинзбург, сообщается на сайте Союза композиторов России.Более 40 лет он проработал в журнале "Музыкальная жизнь", где был руководителем иностранного отдела, а затем заместителем главного редактора. Он также сотрудничал с изданиями "Советская музыка", "Правда", "Советская культура", "Труд" и рядом других. С 1963 года Гинзбург выпускал ежегодник "Музыкальный календарь", который с 1970 года издавался под названием "В мире музыки". Гинзбург — автор около 30 книг и брошюр по истории музыки. Он написал около 2000 статей, рецензий, интервью, эссе, статей для музыкальных энциклопедий и справочников, изданных в России, Швеции, Великобритании, США и других странах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, музыка, москва
Культура, Новости культуры, Музыка, Москва
15:06 28.09.2022 (обновлено: 15:58 28.09.2022)
Умер музыковед Лев Гинзбург
Музыковед Лев Гинзбург умер на 92-м году жизни
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
В возрасте 91 года в Москве умер музыковед Лев Гинзбург, сообщается
на сайте Союза композиторов России.
Более 40 лет он проработал в журнале "Музыкальная жизнь", где был руководителем иностранного отдела, а затем заместителем главного редактора.
Он также сотрудничал с изданиями "Советская музыка", "Правда", "Советская культура", "Труд" и рядом других. С 1963 года Гинзбург выпускал ежегодник "Музыкальный календарь", который с 1970 года издавался под названием "В мире музыки".
Гинзбург — автор около 30 книг и брошюр по истории музыки. Он написал около 2000 статей, рецензий, интервью, эссе, статей для музыкальных энциклопедий и справочников, изданных в России, Швеции, Великобритании, США и других странах.