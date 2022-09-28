https://ria.ru/20220928/ginzburg-1820068241.html

Умер музыковед Лев Гинзбург

Умер музыковед Лев Гинзбург - РИА Новости, 28.09.2022

Умер музыковед Лев Гинзбург

В возрасте 91 года в Москве умер музыковед Лев Гинзбург, сообщается на сайте Союза композиторов России. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:06

2022-09-28T15:06

2022-09-28T15:58

культура

новости культуры

музыка

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820082954_0:57:700:451_1920x0_80_0_0_e145b68f084f9e22bcbdcf4a7a1548d5.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В возрасте 91 года в Москве умер музыковед Лев Гинзбург, сообщается на сайте Союза композиторов России.Более 40 лет он проработал в журнале "Музыкальная жизнь", где был руководителем иностранного отдела, а затем заместителем главного редактора. Он также сотрудничал с изданиями "Советская музыка", "Правда", "Советская культура", "Труд" и рядом других. С 1963 года Гинзбург выпускал ежегодник "Музыкальный календарь", который с 1970 года издавался под названием "В мире музыки". Гинзбург — автор около 30 книг и брошюр по истории музыки. Он написал около 2000 статей, рецензий, интервью, эссе, статей для музыкальных энциклопедий и справочников, изданных в России, Швеции, Великобритании, США и других странах.

https://ria.ru/20220928/cormier-1820029174.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, москва