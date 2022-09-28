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Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
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Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке"
Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке"
США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток", заявили в Пентагоне. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:25
2022-09-28T22:25
в мире
сша
европа
министерство обороны сша
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток", заявили в Пентагоне."Абсолютно не причастны", - сказал журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм.
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в мире, сша, европа, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, США, Европа, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
22:25 28.09.2022
 
Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке"

Пентагон: США "абсолютно не причастны" к случившемуся с газопроводами "Северный поток"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток", заявили в Пентагоне.
"Абсолютно не причастны", - сказал журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
21:19
Flightradar зафиксировал вертолеты ВМС США в районе ЧП на "Северном потоке"
В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм.
 
В миреСШАЕвропаМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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