https://ria.ru/20220928/gazoprovody-1820205378.html

Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке"

Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022

Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке"

США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток", заявили в Пентагоне. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T22:25

2022-09-28T22:25

2022-09-28T22:25

в мире

сша

европа

министерство обороны сша

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток", заявили в Пентагоне."Абсолютно не причастны", - сказал журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм.

https://ria.ru/20220928/vertolety-1820197740.html

сша

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, европа, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"