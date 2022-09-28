https://ria.ru/20220928/gazoprovody-1820205378.html
Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке"
Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.09.2022
Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке"
США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток", заявили в Пентагоне. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:25
2022-09-28T22:25
2022-09-28T22:25
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северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток", заявили в Пентагоне."Абсолютно не причастны", - сказал журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм.
https://ria.ru/20220928/vertolety-1820197740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, США, Европа, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Пентагон заявил о непричастности США к инциденту на "Северном потоке"
Пентагон: США "абсолютно не причастны" к случившемуся с газопроводами "Северный поток"