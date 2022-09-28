https://ria.ru/20220928/gazoprovod-1820234355.html

"Северные потоки" застрахованы за рубежом, сообщили источники

"Северные потоки" застрахованы за рубежом, сообщили источники - РИА Новости, 29.09.2022

"Северные потоки" застрахованы за рубежом, сообщили источники

Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", на которых произошли ЧП с утечкой газа, были застрахованы в зарубежных компаниях, однако условия страхования РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-28T13:22

2022-09-28T13:22

2022-09-29T08:25

siemens

северный поток

северный поток — 2

в мире

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости/Прайм. Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", на которых произошли ЧП с утечкой газа, были застрахованы в зарубежных компаниях, однако условия страхования неизвестны, сообщили РИА Новости два источника на страховом рынке.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Так, по данным сейсмологов, в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зафиксированы два толчка, похожих на взрывы. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Северный поток" - это международный консорциум. Трубопроводы были застрахованы в зарубежных компаниях, однако условия страхования неизвестны", - сказал один из источников РИА Новости.Как прокомментировала РИА Новости председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина, если событие подпадает под действие договора страхования, то страховая компания сначала произведет выплату (в данном случае это убыток по имуществу и по ответственности за вред окружающей природной среде), а потом, если будет найдена виновная сторона, страховщик обратит к ней регрессные требования.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220929/britaniya-1820219364.html

https://ria.ru/20220929/posolstvo-1820225362.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

siemens, северный поток, северный поток — 2, в мире, авария на "северных потоках"