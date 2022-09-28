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Песков оценил ситуацию с ремонтом на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
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Песков оценил ситуацию с ремонтом на "Северных потоках"
Песков оценил ситуацию с ремонтом на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Песков оценил ситуацию с ремонтом на "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках", заявил, что пока нет понимания, что ремонтировать и что РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:54
2022-09-28T15:25
дания
россия
швеция
siemens
северный поток — 2
северный поток
nord stream 2 ag
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках", заявил, что пока нет понимания, что ремонтировать и что там произошло."Если я не ошибаюсь, пока мы не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать. Мы не понимаем, что там произошло. Как можно оценивать то, что мы не понимаем?" - сказал Песков на вопрос о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках" и об оценке ситуации.По словам пресс-секретаря, шведская и датская сторона также не видят, что там произошло.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
https://ria.ru/20220928/chp-1820035593.html
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дания, россия, швеция, siemens, северный поток — 2, северный поток, nord stream 2 ag, авария на "северных потоках"
Дания, Россия, Швеция, Siemens, Северный поток — 2, Северный поток, Nord Stream 2 AG, Авария на "Северных потоках"
12:54 28.09.2022 (обновлено: 15:25 28.09.2022)
 
Песков оценил ситуацию с ремонтом на "Северных потоках"

Песков: пока нет понимания, что произошло на "Северных потоках" и что ремонтировать

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках", заявил, что пока нет понимания, что ремонтировать и что там произошло.
"Если я не ошибаюсь, пока мы не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать. Мы не понимаем, что там произошло. Как можно оценивать то, что мы не понимаем?" - сказал Песков на вопрос о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках" и об оценке ситуации.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:53
Песков: "Газпром" должен участвовать в изучении ЧП с "Северными потоками"
По словам пресс-секретаря, шведская и датская сторона также не видят, что там произошло.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
Место утечки на газопроводе Северный поток
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ДанияРоссияШвецияSiemensСеверный поток — 2Северный потокNord Stream 2 AGАвария на "Северных потоках"
 
 
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