https://ria.ru/20220928/gazoprovod-1820035983.html

Песков оценил ситуацию с ремонтом на "Северных потоках"

Песков оценил ситуацию с ремонтом на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022

Песков оценил ситуацию с ремонтом на "Северных потоках"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках", заявил, что пока нет понимания, что ремонтировать и что РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:54

2022-09-28T12:54

2022-09-28T15:25

дания

россия

швеция

siemens

северный поток — 2

северный поток

nord stream 2 ag

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках", заявил, что пока нет понимания, что ремонтировать и что там произошло."Если я не ошибаюсь, пока мы не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать. Мы не понимаем, что там произошло. Как можно оценивать то, что мы не понимаем?" - сказал Песков на вопрос о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках" и об оценке ситуации.По словам пресс-секретаря, шведская и датская сторона также не видят, что там произошло.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.

https://ria.ru/20220928/chp-1820035593.html

https://ria.ru/20220928/ubytki-1820033924.html

дания

россия

швеция

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Дарья Буймова

дания, россия, швеция, siemens, северный поток — 2, северный поток, nord stream 2 ag, авария на "северных потоках"