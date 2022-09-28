12:54 28.09.2022 (обновлено: 15:25 28.09.2022)
Песков оценил ситуацию с ремонтом на "Северных потоках"
Песков: пока нет понимания, что произошло на "Северных потоках" и что ремонтировать
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках", заявил, что пока нет понимания, что ремонтировать и что там произошло.
"Если я не ошибаюсь, пока мы не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать. Мы не понимаем, что там произошло. Как можно оценивать то, что мы не понимаем?" - сказал Песков на вопрос о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках" и об оценке ситуации.
По словам пресс-секретаря, шведская и датская сторона также не видят, что там произошло.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.