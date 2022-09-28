https://ria.ru/20220928/gazoprovod-1820031724.html

Песков напомнил о призыве Байдена избавиться от "Северного потока — 2"

Песков напомнил о призыве Байдена избавиться от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.09.2022

Песков напомнил о призыве Байдена избавиться от "Северного потока — 2"

В Кремле отметили эйфорию поляков, благодарящих США после ЧП на "Северных потоках", и вспомнили призыв президента США Джо Байдена избавиться от "Северного... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:41

2022-09-28T12:41

2022-09-28T15:25

северный поток — 2

в мире

дмитрий песков

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дания

швеция

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле отметили эйфорию поляков, благодарящих США после ЧП на "Северных потоках", и вспомнили призыв президента США Джо Байдена избавиться от "Северного потока 2", а также обратили внимание на огромные прибыли Америки от поставок сжиженного газа в ЕС."Вы помните заявления президента США, которые еще были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока 2". Что имел ввиду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это. Что это означает вот эта благодарность - мы тоже не знаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он также отметил и прибыли американских компаний-поставщиков СПГ."Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на Европейский континент. Они очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении вот этих суперприбылей", - сказал он.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.

https://ria.ru/20220928/potok-1819971031.html

https://ria.ru/20220928/gazoprovod-1820035983.html

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дания

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Варвара Скокшина

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