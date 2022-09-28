https://ria.ru/20220928/gazifikatsiya-1820154171.html

Тюменская область направит на газификацию сел дополнительные средства

Тюменская область направит на газификацию сел дополнительные средства - РИА Новости, 28.09.2022

Тюменская область направит на газификацию сел дополнительные средства

Дополнительные средства выделены на газификацию 59 домов льготников, проживающих в Нижнетавдинском, Омутинском и Тюменском районах. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:05

2022-09-28T18:05

2022-09-28T18:07

тюменская область

общество

александр моор

тюменская область

тюменский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735245267_0:226:3002:1914_1920x0_80_0_0_bc798ef24288f89b1f3df3260c82f793.jpg

ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Дополнительные средства выделены на газификацию 59 домов льготников, проживающих в Нижнетавдинском, Омутинском и Тюменском районах.Социальная поддержка может быть предоставлена 43 категориям населения, в том числе инвалидам, ветеранам труда, ветеранам боевых действий, малоимущим семьям."Больше 5 миллионов 300 тысяч рублей дополнительно направим на льготную газификацию жилья в Нижнетавдинском, Омутинском и Тюменском районах. Деньги, запланированные на 2022 год, в этих муниципалитетах уже освоили – присоединили к газовым сетям 145 домов, в которых живут наши земляки, имеющие право на льготное подключение. Дополнительных средств достаточно, чтобы обеспечить газом еще 59 домов", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Размер социальной поддержки составляет 90 тысяч рублей. В сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования и само газовое оборудование."Догазификация региона продолжается, только в сентябре к газовым сетям мы подключили 848 домовладений. По нашим планам, к концу 2023 года уровень газификации населения природным газом составит 97,4%", – отметил Моор.

https://ria.ru/20220913/dokhody-1816383862.html

https://ria.ru/20220913/kontrakty-1816381086.html

тюменская область

тюменский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр моор, тюменская область, тюменский район