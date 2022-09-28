https://ria.ru/20220928/gazifikatsiya-1820154171.html
Тюменская область направит на газификацию сел дополнительные средства
Тюменская область направит на газификацию сел дополнительные средства - РИА Новости, 28.09.2022
Тюменская область направит на газификацию сел дополнительные средства
Дополнительные средства выделены на газификацию 59 домов льготников, проживающих в Нижнетавдинском, Омутинском и Тюменском районах. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:05
2022-09-28T18:05
2022-09-28T18:07
тюменская область
общество
александр моор
тюменская область
тюменский район
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ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Дополнительные средства выделены на газификацию 59 домов льготников, проживающих в Нижнетавдинском, Омутинском и Тюменском районах.Социальная поддержка может быть предоставлена 43 категориям населения, в том числе инвалидам, ветеранам труда, ветеранам боевых действий, малоимущим семьям."Больше 5 миллионов 300 тысяч рублей дополнительно направим на льготную газификацию жилья в Нижнетавдинском, Омутинском и Тюменском районах. Деньги, запланированные на 2022 год, в этих муниципалитетах уже освоили – присоединили к газовым сетям 145 домов, в которых живут наши земляки, имеющие право на льготное подключение. Дополнительных средств достаточно, чтобы обеспечить газом еще 59 домов", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Размер социальной поддержки составляет 90 тысяч рублей. В сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования и само газовое оборудование."Догазификация региона продолжается, только в сентябре к газовым сетям мы подключили 848 домовладений. По нашим планам, к концу 2023 года уровень газификации населения природным газом составит 97,4%", – отметил Моор.
https://ria.ru/20220913/dokhody-1816383862.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, александр моор, тюменская область, тюменский район
Тюменская область, Общество, Александр Моор, Тюменская область, Тюменский район
18:05 28.09.2022 (обновлено: 18:07 28.09.2022)
Тюменская область направит на газификацию сел дополнительные средства
Тюменская область направит на газификацию сел более 5,3 миллиона рублей дополнительно
ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Дополнительные средства выделены на газификацию 59 домов льготников, проживающих в Нижнетавдинском, Омутинском и Тюменском районах.
Социальная поддержка может быть предоставлена 43 категориям населения, в том числе инвалидам, ветеранам труда, ветеранам боевых действий, малоимущим семьям.
"Больше 5 миллионов 300 тысяч рублей дополнительно направим на льготную газификацию жилья в Нижнетавдинском, Омутинском и Тюменском районах. Деньги, запланированные на 2022 год, в этих муниципалитетах уже освоили – присоединили к газовым сетям 145 домов, в которых живут наши земляки, имеющие право на льготное подключение. Дополнительных средств достаточно, чтобы обеспечить газом еще 59 домов", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор
в своем Telegram-канале.
Размер социальной поддержки составляет 90 тысяч рублей. В сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования и само газовое оборудование.
"Догазификация региона продолжается, только в сентябре к газовым сетям мы подключили 848 домовладений. По нашим планам, к концу 2023 года уровень газификации населения природным газом составит 97,4%", – отметил Моор.
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