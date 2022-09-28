https://ria.ru/20220928/gaz-1820031993.html
Die Welt раскрыла опасные последствия введения лимита цен на газ из России
Die Welt раскрыла опасные последствия введения лимита цен на газ из России - РИА Новости, 28.09.2022
Die Welt раскрыла опасные последствия введения лимита цен на газ из России
Попытки государства вмешаться в рыночную систему, введя лимит цен на российский газ, обернутся для Германии и Европы в целом опасными последствиями, заявил... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:42
2022-09-28T12:42
2022-09-28T14:50
в мире
экономика
цены на нефть
германия
европа
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Попытки государства вмешаться в рыночную систему, введя лимит цен на российский газ, обернутся для Германии и Европы в целом опасными последствиями, заявил автор газеты Die Welt Томас Штраубхаар.По его словам, ограничение цен подрывает основы устоявшегося рыночного механизма, что чревато формированием постоянного дефицита и притуплением "сигналов", которые обычно возникают из-за повышения цен для снижения спроса или увеличения предложения."Любой, кто считает рыночную экономику успешной концепцией, найдет в любом учебнике по экономике четкий ответ, что ценовой тормоз — худшая идея из возможных. Ценовые тормоза останавливают действие ценового механизма — фундаментального и наиболее важного принципа рыночной экономики", — считает автор.Также Штраубхаар напомнил, что участники рыночной экономики, нацеленные в первую очередь на получение прибыли, не будут играть по правилам, установленным политиками, и, вероятнее всего, воспользуются в этом случае положением Германии.Выход из сложившейся ситуации Штраубхаар видит в решительном отказе от самой мысли о "потолке цен"."Проблемы распределения, связанные с ростом цен на газ, должны быть решены за счет целевой поддержки доходов физических лиц, а не через ограничение цен. Тот, кто отключает ценовой механизм в рыночной экономике, будет наказан по другому закону: тот, кто сеет максимальные цены, пожнет огромные экономические искажения", — предупредил он.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220927/gaz-1819906000.html
https://ria.ru/20220928/potolok-1819989631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, цены на нефть, германия, европа, россия
В мире, Экономика, Цены на нефть, Германия, Европа, Россия
12:42 28.09.2022 (обновлено: 14:50 28.09.2022)
Die Welt раскрыла опасные последствия введения лимита цен на газ из России
Die Welt: лимит цен на газ из России поставит Германию в зависимость от поставщиков газа
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Попытки государства вмешаться в рыночную систему, введя лимит цен на российский газ, обернутся для Германии и Европы в целом опасными последствиями, заявил автор газеты Die Welt
Томас Штраубхаар.
По его словам, ограничение цен подрывает основы устоявшегося рыночного механизма, что чревато формированием постоянного дефицита и притуплением "сигналов", которые обычно возникают из-за повышения цен для снижения спроса или увеличения предложения.
"Любой, кто считает рыночную экономику успешной концепцией, найдет в любом учебнике по экономике четкий ответ, что ценовой тормоз — худшая идея из возможных. Ценовые тормоза останавливают действие ценового механизма — фундаментального и наиболее важного принципа рыночной экономики", — считает автор.
Также Штраубхаар напомнил, что участники рыночной экономики, нацеленные в первую очередь на получение прибыли, не будут играть по правилам, установленным политиками, и, вероятнее всего, воспользуются в этом случае положением Германии.
"На мировом рынке не существует предельных цен. Скорее, решающую роль играют рыночные ценовые механизмы. Поскольку все поставщики газа точно знают, насколько Германия зависит от импорта газа, жесткое мышление о прибыли и стремление поставщиков к власти приведут к тому, что цены на газ на мировых рынках лишь повысятся", — заявил журналист.
Выход из сложившейся ситуации Штраубхаар видит в решительном отказе от самой мысли о "потолке цен".
"Проблемы распределения, связанные с ростом цен на газ, должны быть решены за счет целевой поддержки доходов физических лиц, а не через ограничение цен. Тот, кто отключает ценовой механизм в рыночной экономике, будет наказан по другому закону: тот, кто сеет максимальные цены, пожнет огромные экономические искажения", — предупредил он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.