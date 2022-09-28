https://ria.ru/20220928/gaz-1820031993.html

Die Welt раскрыла опасные последствия введения лимита цен на газ из России

Die Welt раскрыла опасные последствия введения лимита цен на газ из России - РИА Новости, 28.09.2022

Die Welt раскрыла опасные последствия введения лимита цен на газ из России

Попытки государства вмешаться в рыночную систему, введя лимит цен на российский газ, обернутся для Германии и Европы в целом опасными последствиями, заявил... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:42

2022-09-28T12:42

2022-09-28T14:50

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Попытки государства вмешаться в рыночную систему, введя лимит цен на российский газ, обернутся для Германии и Европы в целом опасными последствиями, заявил автор газеты Die Welt Томас Штраубхаар.По его словам, ограничение цен подрывает основы устоявшегося рыночного механизма, что чревато формированием постоянного дефицита и притуплением "сигналов", которые обычно возникают из-за повышения цен для снижения спроса или увеличения предложения."Любой, кто считает рыночную экономику успешной концепцией, найдет в любом учебнике по экономике четкий ответ, что ценовой тормоз — худшая идея из возможных. Ценовые тормоза останавливают действие ценового механизма — фундаментального и наиболее важного принципа рыночной экономики", — считает автор.Также Штраубхаар напомнил, что участники рыночной экономики, нацеленные в первую очередь на получение прибыли, не будут играть по правилам, установленным политиками, и, вероятнее всего, воспользуются в этом случае положением Германии.Выход из сложившейся ситуации Штраубхаар видит в решительном отказе от самой мысли о "потолке цен"."Проблемы распределения, связанные с ростом цен на газ, должны быть решены за счет целевой поддержки доходов физических лиц, а не через ограничение цен. Тот, кто отключает ценовой механизм в рыночной экономике, будет наказан по другому закону: тот, кто сеет максимальные цены, пожнет огромные экономические искажения", — предупредил он.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220927/gaz-1819906000.html

https://ria.ru/20220928/potolok-1819989631.html

https://ria.ru/20220927/vzryv-1819838420.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, германия, европа, россия