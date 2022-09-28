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ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье
ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье - РИА Новости, 28.09.2022
ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье
Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:59
2022-09-28T13:59
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в том числе две американские гаубицы М777 и четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ."В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
13:59 28.09.2022
 
ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье

Минобороны: ВС России уничтожили две американские гаубицы и четыре установки РСЗО "Ольха"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на границе Запорожской области
Российский военнослужащий на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий на границе Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в том числе две американские гаубицы М777 и четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ.
"В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.
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