https://ria.ru/20220928/gaubitsy-1820055707.html

ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье

ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье - РИА Новости, 28.09.2022

ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье

Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:59

2022-09-28T13:59

2022-09-28T13:59

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в том числе две американские гаубицы М777 и четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ."В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия