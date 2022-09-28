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ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье
ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье - РИА Новости, 28.09.2022
ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье
Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:59
2022-09-28T13:59
2022-09-28T13:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские войска в результате высокоточного удара по территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожили 10 орудий полевой артиллерии противника, в том числе две американские гаубицы М777 и четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ."В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России уничтожили две американские гаубицы на заводе в Запорожье
Минобороны: ВС России уничтожили две американские гаубицы и четыре установки РСЗО "Ольха"