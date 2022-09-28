https://ria.ru/20220928/forumy-1820070972.html

Развитие коренных народов Севера обсудят на крупнейших форумах 2023 года

Развитие коренных народов Севера обсудят на крупнейших форумах 2023 года - РИА Новости, 28.09.2022

Развитие коренных народов Севера обсудят на крупнейших форумах 2023 года

Устойчивое развитие коренных народов Севера будет обсуждаться в 2023 году на крупнейших площадках Фонда Росконгресс, среди них Петербургский международный... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:40

2022-09-28T14:40

2022-09-28T14:40

фонд "росконгресс"

николай корчунов

антон кобяков

россия

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Устойчивое развитие коренных народов Севера будет обсуждаться в 2023 году на крупнейших площадках Фонда Росконгресс, среди них Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, сообщает Фонд Росконгресс.В частности, ожидается, что в рамках этих форумов будет организован фестиваль "Душа России. Север"."Фонд Росконгресс активно использует возможности ведущих форумных площадок для продуктивного диалога и выстраивания отношений между коренными народами Севера и предпринимателями сферы креативных индустрий. Их взаимовыгодное сотрудничество помогает в создании устойчивой системы для интенсивного развития экономики северных территорий. Практическая результативность поднятой темы позитивно скажется как на целом ряде различных направлений творческого предпринимательства, так и на эффективности мер по сохранению культуры и традиционного образа жизни коренных народов", - подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах Антон Кобяков.В 2022 году в рамках председательства России в Арктическом совете состоялся ряд мероприятий на тему развития креативных индустрий на северных территориях. Оператором событий российского председательства выступает Фонд Росконгресс.Впервые мероприятия, посвященные синергии интересов креативных индустрий и коренных малочисленных народов Севера, прошли в рамках Форума креативного бизнеса (ФКБ) на полях ПМЭФ-2022. Кроме того, в рамках культурной программы ПМЭФ по инициативе Росконгресса в содружестве с фотографами, деятелями культуры и искусства впервые была открыта фотовыставка Олега Зотова "Сердце Югры". 27 сентября эта выставка открылась на ВДНХ в Москве. 40 работ автора рассказывают об истории, культуре и современном образе коренных народов.Также успешно зарекомендовал себя формат деловой и культурной программы ФКБ на ВЭФ-2022, включавший тематические сессии, активности молодежного мультимедийно-дискуссионного кампуса и фестиваль аудиовизуальной культуры "Душа России. Север". Также в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" открылась новая площадка, посвященная культуре коренных малочисленных народов – павильон "Дом коренных народов"."Проблематика развития креативных индустрий на северных территориях находится в постоянном фокусе внимания России. Благодаря инициативам, которые активно обсуждаются на крупнейших форумных площадках, запущены проекты по развитию в Арктике креативных индустрий, по сохранению культурного наследия коренных народов, поддержания их традиционных промыслов и уклада жизни", — отметил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

https://ria.ru/20220810/narody-1808574041.html

https://ria.ru/20220829/vzaimodeystvie-1812955057.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", николай корчунов, антон кобяков, россия