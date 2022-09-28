"С Россией навсегДА!": флешмоб в Луганске
Флешмоб "С Россией навсегДА!" волонтеры организовали у памятника Клименту Ворошилову в Луганске.
Флешмоб "С Россией навсегДА!" волонтеры организовали у памятника Клименту Ворошилову в Луганске.
Молодые люди выстроились в виде слова "Да!" и развернули российский флаг.
Молодые люди выстроились в виде слова "Да!" и развернули российский флаг.
Участница флешмоба "С Россией навсегДА!" в Луганске.
Участница флешмоба "С Россией навсегДА!" в Луганске.
В флешмобе приняли участие более ста человек.
Итоговый день референдума в Луганске выдался по-настоящему праздничным.
Итоговый день референдума в Луганске выдался по-настоящему праздничным.
Российские флаги можно было встретить по всему городу: на машинах, на магазинах, на балконах.
Российские флаги можно было встретить по всему городу: на машинах, на магазинах, на балконах.
"Мы уже почти в России — здесь Россия", — говорят луганчане.
"Мы уже почти в России — здесь Россия", — говорят луганчане.
На референдуме о будущем ЛНР за вхождение республики в состав России проголосовали 98,42 процента избирателей.
На референдуме о будущем ЛНР за вхождение республики в состав России проголосовали 98,42 процента избирателей.