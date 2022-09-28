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"С Россией навсегДА!": флешмоб в Луганске - РИА Новости, 28.09.2022
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"С Россией навсегДА!": флешмоб в Луганске
"С Россией навсегДА!": флешмоб в Луганске - РИА Новости, 28.09.2022
"С Россией навсегДА!": флешмоб в Луганске
В Луганске завершение референдума о будущем республики встретили яркой молодежной акцией. Участники флешмоба — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:05
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фото
луганск
референдумы на освобожденных территориях
лнр
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В Луганске завершение референдума о будущем республики встретили яркой молодежной акцией. Участники флешмоба — в фотоленте Ria.ru.
луганск
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фото, фото, луганск, референдумы на освобожденных территориях, лнр
Фото, Луганск, Референдумы на освобожденных территориях, ЛНР
12:05 28.09.2022
 

"С Россией навсегДА!": флешмоб в Луганске

Читать ria.ru в
В Луганске завершение референдума о будущем республики встретили яркой молодежной акцией. Участники флешмоба — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Флешмоб "С Россией навсегДА!" волонтеры организовали у памятника Клименту Ворошилову в Луганске.

Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
1 из 8

Флешмоб "С Россией навсегДА!" волонтеры организовали у памятника Клименту Ворошилову в Луганске.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Молодые люди выстроились в виде слова "Да!" и развернули российский флаг.

Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
2 из 8

Молодые люди выстроились в виде слова "Да!" и развернули российский флаг.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Участница флешмоба "С Россией навсегДА!" в Луганске.

Участница флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
3 из 8

Участница флешмоба "С Россией навсегДА!" в Луганске.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

В флешмобе приняли участие более ста человек.

Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
4 из 8

В флешмобе приняли участие более ста человек.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Итоговый день референдума в Луганске выдался по-настоящему праздничным.

Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
5 из 8

Итоговый день референдума в Луганске выдался по-настоящему праздничным.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Российские флаги можно было встретить по всему городу: на машинах, на магазинах, на балконах.

Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
6 из 8

Российские флаги можно было встретить по всему городу: на машинах, на магазинах, на балконах.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

"Мы уже почти в России — здесь Россия", — говорят луганчане.

Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
7 из 8

"Мы уже почти в России — здесь Россия", — говорят луганчане.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

На референдуме о будущем ЛНР за вхождение республики в состав России проголосовали 98,42 процента избирателей.

Участница флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске.
8 из 8

На референдуме о будущем ЛНР за вхождение республики в состав России проголосовали 98,42 процента избирателей.

© РИА Новости / Максим Захаров
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ФотоЛуганскРеферендумы на освобожденных территорияхЛНР
 
 
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