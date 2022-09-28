https://ria.ru/20220928/fasad-1820101648.html

Фасад школы имени Назаретова в Ростове-на-Дону отремонтируют до 12 октября

Фасад школы имени Назаретова в Ростове-на-Дону отремонтируют до 12 октября - РИА Новости, 28.09.2022

Фасад школы имени Назаретова в Ростове-на-Дону отремонтируют до 12 октября

Капитальный ремонт фасада здания детской школы искусств имени Кима Назаретова в Ростове-на-Дону, который проводится в рамках нацпроекта "Культура", завершится... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:00

2022-09-28T16:00

2022-09-28T16:00

ростовская область

алексей логвиненко

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости. Капитальный ремонт фасада здания детской школы искусств имени Кима Назаретова в Ростове-на-Дону, который проводится в рамках нацпроекта "Культура", завершится до 12 октября, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Приводим в порядок фасад детской школы искусств имени Кима Назаретова. Капремонт выполняется по нацпроекту "Культура". Финансирование на проведение работ по капитальному ремонту предусмотрено в объеме 3 855 100 рублей из федерального, областного и городского бюджетов", - написал он в Telegram.На объекте уже установили наружные леса, разобрали облицовочную керамическую плитку, смонтировали минераловатные плиты и армированную сетку, завезли декоративная плитку. Завершить ремонт в школе планируется 12 октября.В рамках национального проекта "Культура" в Ростове-на-Дону музыкальными инструментами и оборудованием оснащают и обеспечивают учебной литературой четыре муниципальных детских учреждения дополнительного образования.Школа имени Назаретова является первой и в своем роде уникальной в России государственной специализированной школой, которая занимается воспитанием джазовых музыкантов от пяти до 18 лет. В школе ведется обучение по специальностям джазового оркестра: фортепиано, саксофон, труба, тромбон, ударные инструменты, гитара, бас-гитара, вокал.

https://ria.ru/20220923/kultura-1819023558.html

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алексей логвиненко, ростов-на-дону, россия