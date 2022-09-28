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Электроэнергия белорусской АЭС будет использоваться в майнинге и транспорте - РИА Новости, 28.09.2022
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Электроэнергия белорусской АЭС будет использоваться в майнинге и транспорте
Электроэнергия белорусской АЭС будет использоваться в майнинге и транспорте - РИА Новости, 28.09.2022
Электроэнергия белорусской АЭС будет использоваться в майнинге и транспорте
Строящаяся в Белоруссии АЭС покроет 40% генерации страны, энергию планируют использовать среди прочего в майнинге, проектах по электротранспорту, заявил в среду РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:42
2022-09-28T17:42
союзное государство
белоруссия
россия
экономика
белорусская аэс
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Строящаяся в Белоруссии АЭС покроет 40% генерации страны, энергию планируют использовать среди прочего в майнинге, проектах по электротранспорту, заявил в среду посол республики в России Дмитрий Крутой.Посол отметил, что электроэнергию АЭС планируют использовать в электротранспорте - уже порядка 20 проектов, а также в качестве отопления в многоквартирных домах, для других проектов."Это майнинг, это аккумуляция энергии - вот таких проектов на 2,5 миллиарда долларов уже сегодня подписано", - отметил Крутой.
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белоруссия, россия, экономика, белорусская аэс
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Экономика, Белорусская АЭС
17:42 28.09.2022
 

Электроэнергия белорусской АЭС будет использоваться в майнинге и транспорте

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВозведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Строящаяся в Белоруссии АЭС покроет 40% генерации страны, энергию планируют использовать среди прочего в майнинге, проектах по электротранспорту, заявил в среду посол республики в России Дмитрий Крутой.
"Атомная станция: когда она заработает, это 40% всей белорусской электроэнергетики с точки зрения генерации. Станция ещё не заработала, но уже (есть - ред.) пакет на 2,5 миллиарда долларов проектов в смежных отраслях, которые будут использовать эту электроэнергию", - сказал посол на российско-белорусском форуме "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Посол отметил, что электроэнергию АЭС планируют использовать в электротранспорте - уже порядка 20 проектов, а также в качестве отопления в многоквартирных домах, для других проектов.
"Это майнинг, это аккумуляция энергии - вот таких проектов на 2,5 миллиарда долларов уже сегодня подписано", - отметил Крутой.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияЭкономикаБелорусская АЭС
 
 
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