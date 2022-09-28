https://ria.ru/20220928/elektroenergiya-1820145970.html

Электроэнергия белорусской АЭС будет использоваться в майнинге и транспорте

Электроэнергия белорусской АЭС будет использоваться в майнинге и транспорте - РИА Новости, 28.09.2022

Электроэнергия белорусской АЭС будет использоваться в майнинге и транспорте

Строящаяся в Белоруссии АЭС покроет 40% генерации страны, энергию планируют использовать среди прочего в майнинге, проектах по электротранспорту, заявил в среду РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:42

2022-09-28T17:42

2022-09-28T17:42

союзное государство

белоруссия

россия

экономика

белорусская аэс

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Строящаяся в Белоруссии АЭС покроет 40% генерации страны, энергию планируют использовать среди прочего в майнинге, проектах по электротранспорту, заявил в среду посол республики в России Дмитрий Крутой.Посол отметил, что электроэнергию АЭС планируют использовать в электротранспорте - уже порядка 20 проектов, а также в качестве отопления в многоквартирных домах, для других проектов."Это майнинг, это аккумуляция энергии - вот таких проектов на 2,5 миллиарда долларов уже сегодня подписано", - отметил Крутой.

https://ria.ru/20220426/aes-1785472392.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, экономика, белорусская аэс