Электроэнергия белорусской АЭС будет использоваться в майнинге и транспорте
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВозведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
© Sputnik / Виктор Толочко
Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Строящаяся в Белоруссии АЭС покроет 40% генерации страны, энергию планируют использовать среди прочего в майнинге, проектах по электротранспорту, заявил в среду посол республики в России Дмитрий Крутой.
"Атомная станция: когда она заработает, это 40% всей белорусской электроэнергетики с точки зрения генерации. Станция ещё не заработала, но уже (есть - ред.) пакет на 2,5 миллиарда долларов проектов в смежных отраслях, которые будут использовать эту электроэнергию", - сказал посол на российско-белорусском форуме "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Посол отметил, что электроэнергию АЭС планируют использовать в электротранспорте - уже порядка 20 проектов, а также в качестве отопления в многоквартирных домах, для других проектов.
"Это майнинг, это аккумуляция энергии - вот таких проектов на 2,5 миллиарда долларов уже сегодня подписано", - отметил Крутой.