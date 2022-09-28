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Экспозиция современного искусства под открытым небом стартует в Подмосковье - РИА Новости, 28.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220928/ekspozitsiya-1820168043.html
Экспозиция современного искусства под открытым небом стартует в Подмосковье
Экспозиция современного искусства под открытым небом стартует в Подмосковье - РИА Новости, 28.09.2022
Экспозиция современного искусства под открытым небом стартует в Подмосковье
Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича, мероприятие пройдет при поддержке Третьяковской... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:55
2022-09-28T18:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
казимир малевич
третьяковская галерея
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича, мероприятие пройдет при поддержке Третьяковской галереи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области"Двадцать девятого сентября в подмосковном Парке Малевича при поддержке Третьяковской галереи будут представлены произведения современных российских авторов. В экспозицию войдут семь объектов, созданных в разные годы Франциско Инфанте-Арана, Вячеславом Колейчуком, Леонидом Тишковым, Аристархом Чернышевым и Игорем Шелковским. Вдохновленные идеями русского авангарда, произведения современных художников переосмысляют наследие XX века", - говорится в сообщении.Поясняется, что экспозиция будет состоять из серии арт-объектов монументальной современной скульптуры и паблик-арта в пешеходной зоне парка."Экспозиция и ее сюжет тонко перемешивает наследие самого русского авангарда и Казимира Малевича и творчество современных художников, которое демонстрирует непреходящее значение опытов и экспериментов русского авангарда для нашей культуры. При этом это художники уже нового поколения, которые не повторяют за авангардистами, а вступают с ними в диалог. Тут есть и концептуальные размышления, и ироничные жесты, и романтический идеализм. Замечательно, что мы получили возможность перевести их художественные концепции в монументальный парковый масштаб", - приводятся слова заведующей отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирины Горловой.Проект в Парке Малевича полностью реализован за счет бизнеса.
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московская область (подмосковье), казимир малевич, третьяковская галерея
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Казимир Малевич, Третьяковская галерея
18:55 28.09.2022
 

Экспозиция современного искусства под открытым небом стартует в Подмосковье

© Фото : пресс-службы правительства Московской области Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича
Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича, мероприятие пройдет при поддержке Третьяковской галереи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области
"Двадцать девятого сентября в подмосковном Парке Малевича при поддержке Третьяковской галереи будут представлены произведения современных российских авторов. В экспозицию войдут семь объектов, созданных в разные годы Франциско Инфанте-Арана, Вячеславом Колейчуком, Леонидом Тишковым, Аристархом Чернышевым и Игорем Шелковским. Вдохновленные идеями русского авангарда, произведения современных художников переосмысляют наследие XX века", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-службы правительства Московской области Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича
Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Экспозиция современного искусства под открытым небом откроется 29 сентября в подмосковном Парке Малевича
Поясняется, что экспозиция будет состоять из серии арт-объектов монументальной современной скульптуры и паблик-арта в пешеходной зоне парка.
"Экспозиция и ее сюжет тонко перемешивает наследие самого русского авангарда и Казимира Малевича и творчество современных художников, которое демонстрирует непреходящее значение опытов и экспериментов русского авангарда для нашей культуры. При этом это художники уже нового поколения, которые не повторяют за авангардистами, а вступают с ними в диалог. Тут есть и концептуальные размышления, и ироничные жесты, и романтический идеализм. Замечательно, что мы получили возможность перевести их художественные концепции в монументальный парковый масштаб", - приводятся слова заведующей отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирины Горловой.
Проект в Парке Малевича полностью реализован за счет бизнеса.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Казимир МалевичТретьяковская галерея
 
 
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