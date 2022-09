https://ria.ru/20220928/ekonomika-1820105079.html

"Мира" не будет. США вынуждают отказываться от российской платежной системы

"Мира" не будет. США вынуждают отказываться от российской платежной системы

"Мира" не будет. США вынуждают отказываться от российской платежной системы

Турецкие государственные банки решили выйти из платежной системы "Мир". Причина — вторичные санкции США для тех, кто так или иначе сотрудничает с Москвой.

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Турецкие государственные банки решили выйти из платежной системы "Мир". Причина — вторичные санкции США для тех, кто так или иначе сотрудничает с Москвой. И это не единственный прецедент. О том, что теперь изменится, — в материале РИА Новости.На двух стульяхРечь идет о Turkiye Halk Bankasi AS, TC Ziraat Bankasi AS и Turkiye Vakiflar Bankasi TAO. Только эти финансовые организации все еще обслуживали карты "Мир" в Турции.Как отмечает Bloomberg, это яркий пример эффективности вторичных санкций США.Ранее в сентябре американское Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) предостерегло зарубежные кредитные учреждения от заключения новых или расширения действующих соглашений с оператором карт "Мир".Частные банки Turkiye Is Bankasi AS и Denizbank AS тут же приостановили поддержку платежной системы. Теперь это сделали и государственные, что, по мнению американских наблюдателей, означает изменение позиции Анкары.Однако Турция по-прежнему пытается балансировать между Западом и Россией. После возвращения с недели высокого уровня в ООН Реджепа Тайипа Эрдогана его пресс-секретарь Ибрагим Калын заявил в эфире национального телевидения, что Турция твердо стоит на стороне Украины. Но сам президент сделал очередной шаг навстречу Москве, собрав высокопоставленных чиновников, включая министра финансов, для обсуждения альтернативы "Миру"."Кошки-мышки"Как пояснил в беседе с РИА Новости основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров, Вашингтон может наказать турецкие банки, ограничив их работу, как это сделали с финансовыми организациями России."Анкара, несмотря на сильную зависимость туристического сектора (более 50 процентов ВВП) от России, уступает Белому дому, создавая неудобства для наших граждан. Альтернативы пока нет, но, вероятно, россиянам предложат пользоваться местными банковскими картами, на которые можно будет перевести деньги с "Мира", — предполагает эксперт.Финансовый аналитик Михаил Беляев напоминает, что Турция долго сопротивлялась американскому давлению."Российский турпоток важен — особенно при такой тяжелой ситуации в экономике, — говорит он. — Наверное, Эрдоган решит проблему в течение ближайшей недели. Создать платежную систему так быстро, конечно, нельзя, но, думаю, власти найдут юридический ход, позволяющий обойти санкции и проводить платежи на турецкой территории. Это могут быть некие "прокладочные" компании, формально изолирующие банки от "Мира" и минимизирующие санкционные риски".Разумеется, и США будут внимательно следить за действиями Эрдогана. "Американцы обязательно придумают что-то еще. Как говорится, на каждый снаряд есть своя броня. И эта игра в "кошки-мышки" — надолго", — уверен Беляев.По турецкому примеруНа официальном сайте "Мира" в разделе "География" с 21 сентября значится лишь Россия. Хотя раньше там была информация о том, что карты принимают в одиннадцати странах, включая Абхазию, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Осетию и даже Южную Корею.В Белоруссии, которая с Россией образует Союзное государство, система "Мир" действует. Можно расплачиваться, снимать наличные в банкоматах. Однако, как сообщили РИА Новости белорусы, некоторые транзакции не проходят. Видимо, частные банки-операторы стараются уберечь себя от санкций.Неделю назад частично приостановили обслуживание российского "пластика" в Армении. В ЦБ закавказской республики подчеркнули, что это касается отдельных коммерческих банков, которые "самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями". Во Вьетнаме из двух кредитных организаций, работавших с "Миром", осталась одна.В Киргизии обслуживают пока все банки. В Таджикистане — два, а Народный банк Казахстана с 21 сентября российский "пластик" не принимает.В Узбекистане "Мир" не действует уже пять дней. По официальной информации, из-за "технических процедур на стороне участников платежной системы".Что дальше?В ЦБ России не раз говорили о расширении географии отечественной платежной системы. В апреле сообщили о переговорах с Кубой — там к многочисленным американским санкциям по поводу и без давно привыкли. Заинтересованность вроде бы выражали Шри-Ланка, Таиланд и Индонезия. Месяц назад о желании присоединиться к "Миру" заявила группа африканских стран.По мнению Михаила Беляева, пока говорить о крахе "Мира" не стоит. Внутри страны в любом случае проблем не предвидится. Что же касается зарубежья, то там, как и прежде, все зависит от решимости конкретных правительств и банковских учреждений."Многие государства заинтересованы в "Мире". Дело не только в туристах. Это ведь и бизнес-связи, переводы средств родственникам. Полагаю, все сейчас ждут ответных шагов Турции, а затем воспользуются этим решением как образцом", — рассуждает эксперт.Американские аналитики уже указали, что турецкая лира, переживающая спад в последний год, укрепилась на фоне новостей об отказе местных банков от "Мира". Но, уточняет Беляев, для Эрдогана это не решающий фактор. Курс национальной валюты зависит от многого. Тут не только санкционные риски, но и общее состояние экономики, которой необходим приток средств, в том числе из России. Поэтому Анкара заинтересована в скорейшем выходе из созданной США ловушки.

2022

