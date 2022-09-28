https://ria.ru/20220928/ekipirovka-1819956845.html

Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных

Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных

Власти Камчатского края закупят дополнительную экипировку для мобилизованных в регионе граждан, в список вошли спальники, медикаменты, подшлемники и другие... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T02:51

2022-09-28T02:51

2022-09-28T02:51

камчатский край

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Власти Камчатского края закупят дополнительную экипировку для мобилизованных в регионе граждан, в список вошли спальники, медикаменты, подшлемники и другие вещи, сообщили в пресс-службе правительства региона."Правительство Камчатского края в свою очередь закрывает вопросы по дополнительной экипировке, которая понадобится для выполнения задач в зоне специальной военной операции… В перечень вошли спальники, карематы, подшлемники, медикаменты и другие вещи, необходимые мобилизованным гражданам при отправке в зону спецоперации", — приводит пресс-служба слова руководителя администрации губернатора Сергея Меркулова.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/kamchatka-1819956407.html

камчатский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

камчатский край, россия, частичная мобилизация в россии, общество