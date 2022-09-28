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Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
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Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных
Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных
Власти Камчатского края закупят дополнительную экипировку для мобилизованных в регионе граждан, в список вошли спальники, медикаменты, подшлемники и другие... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:51
2022-09-28T02:51
камчатский край
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Власти Камчатского края закупят дополнительную экипировку для мобилизованных в регионе граждан, в список вошли спальники, медикаменты, подшлемники и другие вещи, сообщили в пресс-службе правительства региона."Правительство Камчатского края в свою очередь закрывает вопросы по дополнительной экипировке, которая понадобится для выполнения задач в зоне специальной военной операции… В перечень вошли спальники, карематы, подшлемники, медикаменты и другие вещи, необходимые мобилизованным гражданам при отправке в зону спецоперации", — приводит пресс-служба слова руководителя администрации губернатора Сергея Меркулова.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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камчатский край, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Камчатский край, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
02:51 28.09.2022
 
Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных

Власти Камчатского края закупят спальники, медикаменты и другие вещи для мобилизованных

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Власти Камчатского края закупят дополнительную экипировку для мобилизованных в регионе граждан, в список вошли спальники, медикаменты, подшлемники и другие вещи, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Правительство Камчатского края в свою очередь закрывает вопросы по дополнительной экипировке, которая понадобится для выполнения задач в зоне специальной военной операции… В перечень вошли спальники, карематы, подшлемники, медикаменты и другие вещи, необходимые мобилизованным гражданам при отправке в зону спецоперации", — приводит пресс-служба слова руководителя администрации губернатора Сергея Меркулова.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
02:29
Власти Камчатки создали спецгруппу по защите прав мобилизованных
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Камчатский крайРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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