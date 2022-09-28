https://ria.ru/20220928/ekipirovka-1819956845.html
Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных
Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных
Власти Камчатского края закупят дополнительную экипировку для мобилизованных в регионе граждан, в список вошли спальники, медикаменты, подшлемники и другие... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:51
2022-09-28T02:51
2022-09-28T02:51
камчатский край
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Власти Камчатского края закупят дополнительную экипировку для мобилизованных в регионе граждан, в список вошли спальники, медикаменты, подшлемники и другие вещи, сообщили в пресс-службе правительства региона."Правительство Камчатского края в свою очередь закрывает вопросы по дополнительной экипировке, которая понадобится для выполнения задач в зоне специальной военной операции… В перечень вошли спальники, карематы, подшлемники, медикаменты и другие вещи, необходимые мобилизованным гражданам при отправке в зону спецоперации", — приводит пресс-служба слова руководителя администрации губернатора Сергея Меркулова.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/kamchatka-1819956407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Камчатский край, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
Власти Камчатки закупят дополнительную экипировку для мобилизованных
Власти Камчатского края закупят спальники, медикаменты и другие вещи для мобилизованных