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В небе над Донецком сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/donetsk-1820150551.html
В небе над Донецком сбили украинский беспилотник
В небе над Донецком сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.09.2022
В небе над Донецком сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник был сбит над Ленинским районом Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:58
2022-09-28T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник был сбит над Ленинским районом Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации в Ленинском районе за магазином "Молоко" по Ленинскому проспекту был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:58 28.09.2022 (обновлено: 18:16 28.09.2022)
 
В небе над Донецком сбили украинский беспилотник

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о сбитом над Ленинским районом города беспилотнике ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПрохожие в центре Донецка
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник был сбит над Ленинским районом Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации в Ленинском районе за магазином "Молоко" по Ленинскому проспекту был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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