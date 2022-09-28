https://ria.ru/20220928/donetsk-1820150551.html
В небе над Донецком сбили украинский беспилотник
В небе над Донецком сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.09.2022
В небе над Донецком сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник был сбит над Ленинским районом Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:58
2022-09-28T17:58
2022-09-28T18:16
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник был сбит над Ленинским районом Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации в Ленинском районе за магазином "Молоко" по Ленинскому проспекту был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819345439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:58 28.09.2022 (обновлено: 18:16 28.09.2022)
В небе над Донецком сбили украинский беспилотник
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о сбитом над Ленинским районом города беспилотнике ВСУ