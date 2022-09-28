https://ria.ru/20220928/donetsk-1820150551.html

В небе над Донецком сбили украинский беспилотник

В небе над Донецком сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.09.2022

В небе над Донецком сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник был сбит над Ленинским районом Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:58

2022-09-28T17:58

2022-09-28T18:16

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник был сбит над Ленинским районом Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации в Ленинском районе за магазином "Молоко" по Ленинскому проспекту был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819345439.html

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Кирилл Волков

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