Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли районы Донецка натовскими снарядами
© РИА Новости / / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.48 мск обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.48 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, а по населенному пункту Каштановое – три снаряда калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.