https://ria.ru/20220928/donetsk-1820107624.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 15.48 мск обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:15

2022-09-28T16:15

2022-09-28T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.48 мск обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.48 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, а по населенному пункту Каштановое – три снаряда калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220928/obstrel-1820059386.html

https://ria.ru/20220928/obstrel-1820031382.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато