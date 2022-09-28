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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/donetsk-1820107624.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 15.48 мск обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:15
2022-09-28T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.48 мск обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.48 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, а по населенному пункту Каштановое – три снаряда калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220928/obstrel-1820059386.html
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
16:15 28.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли районы Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости /
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Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.48 мск обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.48 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:12Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Зайцево
Кроме того, украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, а по населенному пункту Каштановое – три снаряда калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:39Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Гольмовский, Зайцево и Новобахмутовку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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