https://ria.ru/20220928/donetsk-1819962073.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров рано утром, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T05:45

2022-09-28T05:45

2022-09-28T10:11

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров рано утром, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. За вхождение ДНР в состав РФ на референдуме проголосовало 99,23 процента избирателей."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.02 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщениях ведомства в Telegram-канале.В 05.14 в направлении этого же района города было выпущено еще два снаряда того же калибра, добавили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220927/obstrel-1819902017.html

https://ria.ru/20220928/lisichansk-1819958794.html

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донецк (днр)

донецкая народная республика

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"В пять двадцать рвануло" – очевидец об утреннем обстреле центра Донецка "В пять двадцать рвануло" – очевидец об утреннем обстреле центра Донецка 2022-09-28T05:45 true PT1M22S

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика