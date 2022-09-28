https://ria.ru/20220928/donbass-1819991565.html

В ЛНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки - РИА Новости, 28.09.2022

В ЛНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, четыре артиллерийские установки и семь бронетранспортеров, сообщила в среду народная милиция ЛНР. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:29

2022-09-28T10:29

2022-09-28T10:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, четыре артиллерийские установки и семь бронетранспортеров, сообщила в среду народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, семь бронетранспортеров, девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, три танка, девять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, шесть единиц специальной автомобильной техники.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика