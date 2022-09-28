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В ЛНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки - РИА Новости, 28.09.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, четыре артиллерийские установки и семь бронетранспортеров, сообщила в среду народная милиция ЛНР. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:29
2022-09-28T10:29
2022-09-28T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, четыре артиллерийские установки и семь бронетранспортеров, сообщила в среду народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава, четыре артиллерийские установки, семь бронетранспортеров, девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, три танка, девять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, шесть единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220927/aktivizatsiya-1819927058.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
В ЛНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ за сутки потеряли до 70 человек и семь БТР