https://ria.ru/20220928/donbass-1819971257.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 28.09.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

Два мирных жителя получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:31

2022-09-28T08:31

2022-09-28T08:31

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818690965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_818b01044895332aa657ccd8dd56cc36.jpg

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 27 сентября до 08:00 28 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220928/donetsk-1819962073.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина