https://ria.ru/20220928/donbass-1819971257.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 28.09.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
Два мирных жителя получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:31
2022-09-28T08:31
2022-09-28T08:31
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 27 сентября до 08:00 28 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220928/donetsk-1819962073.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два мирных жителя