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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 28.09.2022
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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 28.09.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
Два мирных жителя получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:31
2022-09-28T08:31
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 27 сентября до 08:00 28 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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в мире, донецкая народная республика, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:31 28.09.2022
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека

В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 27 сентября до 08:00 28 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
В пять двадцать рвануло – очевидец об утреннем обстреле центра Донецка - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
05:45Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
 
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