08:00 28.09.2022 (обновлено: 11:43 28.09.2022)
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Наталья Ковалева. Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях признаны состоявшимися — почти сто процентов местных жителей проголосовали за присоединение к России. Теперь встречное решение должна принять Москва. Как проходил плебисцит и что изменится для регионов — в материале РИА Новости.
Предварительные итоги
К референдумам о вхождении в состав России призывала общественность. Это было крайне необходимо — в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины, которой поставляет оружие НАТО.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВыездное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой Народной Республики в состав России
Выездное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой Народной Республики в состав России
Голосовали с 23 по 27 сентября. Первые четыре дня удаленно — в целях безопасности. Мобильные группы комиссий обходили придомовые территории. В заключительный день открылись стационарные избирательные участки. По итогам пяти дней явка превысила 80 процентов. За присоединение к России проголосовали больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик соответственно.
"Я проголосовал на выездном избирательном участке вместе с жителями области. Для меня это большая честь. Я понимаю, что мы уже в истории. Запорожская область возвращается домой, возвращается туда, где она родилась. В социальные гарантии, мир и спокойствие", — сказал глава запорожской ВГА Евгений Балицкий.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий демонстрирует свой заполненный бюллетень на выездном избирательном участке в Мелитополе. Скриншот видео
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий демонстрирует свой заполненный бюллетень на выездном избирательном участке в Мелитополе. Скриншот видео
За ходом голосования следили представители Франции, Бразилии, Камеруна, Эквадора, Ливана, Ирака, Италии и других стран. Как сказал журналистам наблюдатель от Болгарии Младен Иванов, если Евросоюз введет санкции за проведение референдумов, это станет "чистым фашизмом". Волеизъявление граждан, добавил он, прошло в соответствии со всеми международными демократическими стандартами.
А член Сирийского конституционного комитета от гражданского общества Маис Элькриди заявила, что ее страна наверняка признает итоги плебисцита. Наблюдатель подчеркнула: у нее нет сомнений на этот счет, потому что Дамаск знает правду о происходящих в регионе событиях.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела участка для голосования в здании школы в Рубежном
Последствия обстрела участка для голосования в здании школы в Рубежном
"Референдумы прошли просто отлично, безо всяких неприятных сюрпризов. Военные удержали оборону, и Украина никак не смогла помешать голосованию. Что касается результатов, то явка оказалась даже лучше, чем ожидалось. Накануне плебисцита многие думали, что избиратели испугаются голосовать из-за обстрелов. А в том, какой они сделали выбор, ни у кого не было сомнений", — говорит политолог Александр Дудчак.
Эксперт считает, что Запад не признает референдумы, но это никак не отразится на дальнейшем развитии событий. "Собака лает — караван идет", — заметил Дудчак.
Погоня за урной
В ходе процедуры не обошлось без приключений. Жительница Донецка Лариса описала в соцсетях свой опыт. По ее словам, ей пришлось бежать за членами избирательной комиссии: весь дом обошли, а ее квартиры в списках не было. "Пятнадцатая квартира есть, а за ней сразу семнадцатая! Не знаю, кто там у них считать не умеет, но оказалось, что такое может быть. Но я проголосовала! Ура!"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник голосует на референдуме о присоединении Луганской Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник голосует на референдуме о присоединении Луганской Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Единственное, что препятствовало жителям, — артиллерийские обстрелы с украинской стороны. "Члены комиссий ходили с ящиками по домам и квартирам, — рассказывает агентству дончанин Станислав. — Обстрелы мешали голосовать, но многие все равно пошли. Здесь люди верят, что Россия — страна возможностей и что теперь их жизнь изменится в лучшую сторону".
Как отметил посол ЛНР в России Родион Мирошник, руководство республик поставило задачу: пройти процедуру в соответствии с международными нормами. "При этом не особенно оглядываться на Запад, а смотреть на партнера, который адекватно оценивает происходящее и ценит право человека на свободное волеизъявление. Наши военные старались максимально обезопасить население и не допустить жертв, чтобы люди не пострадали за свой выбор".
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что референдум станет точкой невозврата. По его словам, теперь российская армия "фактически будет проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях".
Голосование за безопасность
Власти регионов намерены в максимально короткие сроки обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации, говорит Мирошник: "Мы ждали этого очень давно. В первую очередь по соображениям безопасности". Самостоятельно противостоять Киеву, который превратился в "острие НАТО", было очень тяжело, поясняет он. Жители надеются, что смогут дать отпор вместе с Россией.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина едет на велосипеде по одной из улиц в городе Васильевка Запорожской области
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в городе Васильевка Запорожской области
"Люди, конечно, хотят уравнивания в правах, синхронизации законодательства с Россией. Мы хотим избавиться от границ, таможни, интегрироваться в российские социальные и политические процессы. Стать достойной и самодостаточной частью страны", — подчеркнул Мирошник.
Инициатива проведения референдума шла именно от жителей республик, поясняет политолог Сергей Марков: "Люди испугались, что сюда зайдет украинская армия вместе с "Азовом"*, нацбатальонами, начнутся пытки и массовые убийства. Поэтому обратились к российским властям с такой просьбой".
Абсолютное большинство жителей территорий — русские, отмечает политолог. Они говорят на русском и ненавидят режим, который сформировался на Украине в 2014-м. До этого страна хоть и не была идеальной — например, статус государственного имел только украинский язык, — но не было массовых репрессий со стороны правительства.
Теперь же в России может появиться новый федеральный округ. Ранее уже звучали предложения назвать его Крымским, поскольку туда войдет и одноименный полуостров, но Марков считает, что можно было бы вернуть историческое название — Новороссия.
Политолог уверен, что активизации военных действий присоединение территорий не спровоцирует. Но локальные бои будут идти там, где осталось неосвобожденным пророссийское население.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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