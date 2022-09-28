https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России

Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России - РИА Новости, 28.09.2022

Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях признаны состоявшимися — почти сто процентов местных жителей проголосовали за присоединение к России... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:00

2022-09-28T08:00

2022-09-28T11:43

россия

украина

запорожская область

референдум в донбассе

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819851291_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_98e0b75e5c963a131afe3dc6994861f9.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Наталья Ковалева. Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях признаны состоявшимися — почти сто процентов местных жителей проголосовали за присоединение к России. Теперь встречное решение должна принять Москва. Как проходил плебисцит и что изменится для регионов — в материале РИА Новости.Предварительные итогиК референдумам о вхождении в состав России призывала общественность. Это было крайне необходимо — в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины, которой поставляет оружие НАТО.Голосовали с 23 по 27 сентября. Первые четыре дня удаленно — в целях безопасности. Мобильные группы комиссий обходили придомовые территории. В заключительный день открылись стационарные избирательные участки. По итогам пяти дней явка превысила 80 процентов. За присоединение к России проголосовали больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик соответственно."Я проголосовал на выездном избирательном участке вместе с жителями области. Для меня это большая честь. Я понимаю, что мы уже в истории. Запорожская область возвращается домой, возвращается туда, где она родилась. В социальные гарантии, мир и спокойствие", — сказал глава запорожской ВГА Евгений Балицкий.За ходом голосования следили представители Франции, Бразилии, Камеруна, Эквадора, Ливана, Ирака, Италии и других стран. Как сказал журналистам наблюдатель от Болгарии Младен Иванов, если Евросоюз введет санкции за проведение референдумов, это станет "чистым фашизмом". Волеизъявление граждан, добавил он, прошло в соответствии со всеми международными демократическими стандартами.А член Сирийского конституционного комитета от гражданского общества Маис Элькриди заявила, что ее страна наверняка признает итоги плебисцита. Наблюдатель подчеркнула: у нее нет сомнений на этот счет, потому что Дамаск знает правду о происходящих в регионе событиях."Референдумы прошли просто отлично, безо всяких неприятных сюрпризов. Военные удержали оборону, и Украина никак не смогла помешать голосованию. Что касается результатов, то явка оказалась даже лучше, чем ожидалось. Накануне плебисцита многие думали, что избиратели испугаются голосовать из-за обстрелов. А в том, какой они сделали выбор, ни у кого не было сомнений", — говорит политолог Александр Дудчак.Эксперт считает, что Запад не признает референдумы, но это никак не отразится на дальнейшем развитии событий. "Собака лает — караван идет", — заметил Дудчак.Погоня за урнойВ ходе процедуры не обошлось без приключений. Жительница Донецка Лариса описала в соцсетях свой опыт. По ее словам, ей пришлось бежать за членами избирательной комиссии: весь дом обошли, а ее квартиры в списках не было. "Пятнадцатая квартира есть, а за ней сразу семнадцатая! Не знаю, кто там у них считать не умеет, но оказалось, что такое может быть. Но я проголосовала! Ура!"Единственное, что препятствовало жителям, — артиллерийские обстрелы с украинской стороны. "Члены комиссий ходили с ящиками по домам и квартирам, — рассказывает агентству дончанин Станислав. — Обстрелы мешали голосовать, но многие все равно пошли. Здесь люди верят, что Россия — страна возможностей и что теперь их жизнь изменится в лучшую сторону".Как отметил посол ЛНР в России Родион Мирошник, руководство республик поставило задачу: пройти процедуру в соответствии с международными нормами. "При этом не особенно оглядываться на Запад, а смотреть на партнера, который адекватно оценивает происходящее и ценит право человека на свободное волеизъявление. Наши военные старались максимально обезопасить население и не допустить жертв, чтобы люди не пострадали за свой выбор".Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что референдум станет точкой невозврата. По его словам, теперь российская армия "фактически будет проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях".Голосование за безопасностьВласти регионов намерены в максимально короткие сроки обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации, говорит Мирошник: "Мы ждали этого очень давно. В первую очередь по соображениям безопасности". Самостоятельно противостоять Киеву, который превратился в "острие НАТО", было очень тяжело, поясняет он. Жители надеются, что смогут дать отпор вместе с Россией."Люди, конечно, хотят уравнивания в правах, синхронизации законодательства с Россией. Мы хотим избавиться от границ, таможни, интегрироваться в российские социальные и политические процессы. Стать достойной и самодостаточной частью страны", — подчеркнул Мирошник.Инициатива проведения референдума шла именно от жителей республик, поясняет политолог Сергей Марков: "Люди испугались, что сюда зайдет украинская армия вместе с "Азовом"*, нацбатальонами, начнутся пытки и массовые убийства. Поэтому обратились к российским властям с такой просьбой".Абсолютное большинство жителей территорий — русские, отмечает политолог. Они говорят на русском и ненавидят режим, который сформировался на Украине в 2014-м. До этого страна хоть и не была идеальной — например, статус государственного имел только украинский язык, — но не было массовых репрессий со стороны правительства.Теперь же в России может появиться новый федеральный округ. Ранее уже звучали предложения назвать его Крымским, поскольку туда войдет и одноименный полуостров, но Марков считает, что можно было бы вернуть историческое название — Новороссия.Политолог уверен, что активизации военных действий присоединение территорий не спровоцирует. Но локальные бои будут идти там, где осталось неосвобожденным пророссийское население.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

россия, украина, запорожская область, референдум в донбассе, нато