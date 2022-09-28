https://ria.ru/20220928/dnr-1820051821.html
Украинские войска за полчаса выпустили 16 снарядов по территории ДНР
Украинские войска за полчаса выпустили 16 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские войска за полчаса выпустили 16 снарядов по территории ДНР
Украинские войска за полчаса выпустили по территории ДНР 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:45
2022-09-28T13:45
2022-09-28T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
авдеевка
нато
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по территории ДНР 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.30 (совпадает мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 12.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска в 13.00 мск выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.04 мск - три снаряда калибром 152 миллиметра по Яковлевке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220905/vsu-1814661329.html
https://ria.ru/20220928/obstrel-1820021501.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, авдеевка, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, НАТО
Украинские войска за полчаса выпустили 16 снарядов по территории ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили 16 снарядов по территории ДНР