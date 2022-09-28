https://ria.ru/20220928/chp-1820035593.html

Песков: "Газпром" должен участвовать в изучении ЧП с "Северными потоками"

Песков: "Газпром" должен участвовать в изучении ЧП с "Северными потоками" - РИА Новости, 28.09.2022

Песков: "Газпром" должен участвовать в изучении ЧП с "Северными потоками"

"Газпром" как собственник должен принимать участие в расследовании ситуации с "Северными потоками", трубы не бесхозные, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:53

2022-09-28T12:53

2022-09-28T15:25

экономика

россия

дания

швеция

nord stream 2 ag

газпром

северный поток

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Газпром" как собственник должен принимать участие в расследовании ситуации с "Северными потоками", трубы не бесхозные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У трубы есть собственник, и к собственности имеет отношение "Газпром", поэтому, конечно же, без этого невозможно. Она ж не бесхозная, эта труба", - ответил Песков на вопрос, будет ли Россия настаивать на том, чтобы ее допустили к расследованию ЧП.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова

https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html

россия

дания

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дания, швеция, nord stream 2 ag, газпром, северный поток, северный поток — 2, siemens, цены на нефть, авария на "северных потоках"