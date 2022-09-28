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Песков: "Газпром" должен участвовать в изучении ЧП с "Северными потоками"
Песков: "Газпром" должен участвовать в изучении ЧП с "Северными потоками" - РИА Новости, 28.09.2022
Песков: "Газпром" должен участвовать в изучении ЧП с "Северными потоками"
"Газпром" как собственник должен принимать участие в расследовании ситуации с "Северными потоками", трубы не бесхозные, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:53
2022-09-28T12:53
2022-09-28T15:25
экономика
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швеция
nord stream 2 ag
газпром
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Газпром" как собственник должен принимать участие в расследовании ситуации с "Северными потоками", трубы не бесхозные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У трубы есть собственник, и к собственности имеет отношение "Газпром", поэтому, конечно же, без этого невозможно. Она ж не бесхозная, эта труба", - ответил Песков на вопрос, будет ли Россия настаивать на том, чтобы ее допустили к расследованию ЧП.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова
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12:53 28.09.2022 (обновлено: 15:25 28.09.2022)
Песков: "Газпром" должен участвовать в изучении ЧП с "Северными потоками"
Песков: "Газпром" должен участвовать в расследовании ситуации с "Северными потоками"