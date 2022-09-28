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Премьер Словакии раскритиковал Чехию за погранрежим на совместной границе - РИА Новости, 28.09.2022
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Премьер Словакии раскритиковал Чехию за погранрежим на совместной границе
Премьер Словакии раскритиковал Чехию за погранрежим на совместной границе - РИА Новости, 28.09.2022
Премьер Словакии раскритиковал Чехию за погранрежим на совместной границе
Словацкий премьер Эдуард Хегер подверг критике решение чешского правительства ввести временный погранрежим на совместной границе в связи с большим наплывом... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:41
2022-09-28T17:41
в мире
чехия
словакия
венгрия
петр фиала
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ПРАГА, 28 сен - РИА Новости. Словацкий премьер Эдуард Хегер подверг критике решение чешского правительства ввести временный погранрежим на совместной границе в связи с большим наплывом нелегальных мигрантов, сообщило сетевое издание Novinky."Думаю, что в данном случае допущена недоработка со стороны Чехии. На мой взгляд, так не делается. Проблемы необходимо решать путем переговоров, но ни в коем случае не такими неожиданными решениями", - цитирует издание заявление Хегера, сделанное после заседания кабмина республики.По словам Хегера, Словакия является составной частью Шенгенского пространства, поэтому весьма абсурдно ожидать, что она будет охранять границы с Чехией или Венгрией."Шенген – это свободное передвижение людей и товаров. О каком пограничном контроле можно тут говорить? Его вводят, потому что зарегистрировано движение мигрантов. Но это не является проблемой Словакии", - добавил Хегер.Как считает Хегер, миграционная проблема могла возникнуть в связи с ситуацией на границе Венгрии с Сербией. "Если в данном случае необходима помощь других европейских стран, то Словакия с удовольствием примет в этом участие", - сказал Хегер."Сделанный ныне Чехией и некоторыми другими странами шаг (временное введение погранрежима) является ошибочным, потому что идет вразрез с принципами Шенгена", - подытожил словацкий премьер.В среду пресс-секретарь правительства Австрии сообщил, что Вена с полуночи со среды на четверг также временно вводит погранрежим на границе со Словакией, чтобы предотвратить ситуацию, при которой нелегальные мигранты выберут Австрию при своем движении на запад Европы вместо Чехии.В понедельник вечером премьер Чехии Петр Фиала сообщил, что его кабинет принял решение о временном введении погранрежима на границе со Словакией в полночь со среды на четверг. Эта мера, по словам Фиалы, вызвана растущим наплывом со стороны Словакии нелегальных мигрантов, в основном, граждан Сирии. Только с начала июня до середины сентября в Чехию таким образом перебрались 9,5 тысячи мигрантов, тогда как за весь минувший год их число не превысило 1,3 тысячи. При этом конечной целью практически всех мигрантов являются страны Западной Европы, прежде всего, Германия, в которой у них проживает немало родственников и знакомых.
https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819166910.html
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в мире, чехия, словакия, венгрия, петр фиала
В мире, Чехия, Словакия, Венгрия, Петр Фиала
17:41 28.09.2022
 
Премьер Словакии раскритиковал Чехию за погранрежим на совместной границе

Премьер Словакии Хегер раскритиковал Чехию за временный погранрежим на совместной границе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Словакии Эдуард Хегер
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Архивное фото
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ПРАГА, 28 сен - РИА Новости. Словацкий премьер Эдуард Хегер подверг критике решение чешского правительства ввести временный погранрежим на совместной границе в связи с большим наплывом нелегальных мигрантов, сообщило сетевое издание Novinky.
"Думаю, что в данном случае допущена недоработка со стороны Чехии. На мой взгляд, так не делается. Проблемы необходимо решать путем переговоров, но ни в коем случае не такими неожиданными решениями", - цитирует издание заявление Хегера, сделанное после заседания кабмина республики.
По словам Хегера, Словакия является составной частью Шенгенского пространства, поэтому весьма абсурдно ожидать, что она будет охранять границы с Чехией или Венгрией.
"Шенген – это свободное передвижение людей и товаров. О каком пограничном контроле можно тут говорить? Его вводят, потому что зарегистрировано движение мигрантов. Но это не является проблемой Словакии", - добавил Хегер.
Как считает Хегер, миграционная проблема могла возникнуть в связи с ситуацией на границе Венгрии с Сербией. "Если в данном случае необходима помощь других европейских стран, то Словакия с удовольствием примет в этом участие", - сказал Хегер.
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"Сделанный ныне Чехией и некоторыми другими странами шаг (временное введение погранрежима) является ошибочным, потому что идет вразрез с принципами Шенгена", - подытожил словацкий премьер.
В среду пресс-секретарь правительства Австрии сообщил, что Вена с полуночи со среды на четверг также временно вводит погранрежим на границе со Словакией, чтобы предотвратить ситуацию, при которой нелегальные мигранты выберут Австрию при своем движении на запад Европы вместо Чехии.
В понедельник вечером премьер Чехии Петр Фиала сообщил, что его кабинет принял решение о временном введении погранрежима на границе со Словакией в полночь со среды на четверг. Эта мера, по словам Фиалы, вызвана растущим наплывом со стороны Словакии нелегальных мигрантов, в основном, граждан Сирии. Только с начала июня до середины сентября в Чехию таким образом перебрались 9,5 тысячи мигрантов, тогда как за весь минувший год их число не превысило 1,3 тысячи. При этом конечной целью практически всех мигрантов являются страны Западной Европы, прежде всего, Германия, в которой у них проживает немало родственников и знакомых.
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